VIDEO Poletjela mu u zagrljaj: Pogledajte snimku susreta Von der Leyen i Andreja Plenkovića

Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković stigao je jučer u dvodnevni posjet Berlinu na sastanak na vrhu zemalja zapadnog Balkana i EU-a u sklopu Berlinskog procesa.

Od jutros je pak na rasporedu otvaranje sastanka, prva radna sesija na temu "Regionalna suradnja i regionalno zajedničko tržište" kao i zajedničko fotografiranje šefova izaslanstava. Potom će se razgovarati o sigurnosti opskrbe energentima i transformacija, te će okupljeni potpisati tri regionalna sporazuma.

Okupljeni su se pozdravljali, a predsjednica Europske komisije Ursula Von der Leyen posebno je srdačno pozdravila premijera Plenkovića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetimo, u srijedu navečer se u Veleposlanstvu RH u Berlinu obratio predstavnicima hrvatske zajednice u Njemačkoj.

"Ovaj put u Berlinu boravimo u kontekstu jednog šireg foruma, Berlinskog procesa koji posvećen nama susjednim zemljama jugoistočne Europe, a u njemu sudjeluje i Hrvatska s obzirom na izraženi interes prema zemljama regije", rekao je Plenković govoreći na početku susreta s predstavnicima hrvatske zajednice.

"Mi smo tu da unapređujemo bilateralne odnose, ali i da iz neposredne blizine pratimo taj proces i pomažemo ga koliko možemo u procesu ispunjavanja kriterija", kazao je hrvatski premijer uoči sastanka na vrhu zemalja zapadnog Balkana i EU-a u sklopu Berlinskog procesa.

Plenković je rekao kako je Hrvatska sada u fazi ulaska u zadnja dva mjeseca okončanja velikih i višegodišnjih reformskih procesa i ostvarenja strateških ciljeva.

"Ući ćemo u krug samo 15 zemalja koje su i u Europskoj uniji, NATO-u, euro i šengenskom području i to nakon niza reformi i ispunjenih kriterija", naglasio je Plenković obraćajući se članovima hrvatske zajednice u Berlinu.

Predsjednik vlade je istaknuo kako je ulazak u područje eura i šengensku zonu važan događaj za gospodarstvo i posebice za ulaganja i turizam pri čemu je, kako je naglasio, Njemačka ove godine ponovno postala važno područje kad je u pitanju hrvatski turizam.

Plenković je rekao kako se očekuje da će, unatoč krizi uzrokovanoj ruskom agresijom na Ukrajinu, gospodarski rast u Hrvatskoj ove godine biti oko 5,7 posto, a po procjenama međunarodnih financijskih organizacija i preko šest posto.

"To pokazuje agilnost hrvatskog gospodarstva i kako su mjere koje smo poduzimali uspješne", rekao je Plenković.

On je rekao kako bi po procjenama 2023. trebala biti godina usporavanja globalne ekonomije. "To će se reflektirati i na Njemačku, a time i na cijelu Europsku uniju pa i na Hrvatsku no mi u tu fazu ulazimo poprilično spremni", istaknuo je hrvatski premijer.

On je ukazao i na potrebu zadržavanja društvene kohezije u kriznim vremenima.

Plenković je spomenuo i stratešku ulogu Hrvatske na polju europske energetske opskrbe te istaknuo terminal za ukapljeni plin na Krku.

"To će biti tema i sutra na forumu Berlinskog procesa, ali i bilateralnih razgovora s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom", rekao je Plenković.

Hrvatski premijer se na kraju obraćanja zahvalio hrvatskim iseljenicima na jačanju veza između Hrvatske i Njemačke.

