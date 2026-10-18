OPASNA VOŽNJA
VIDEO Policija našla vozačicu koja je na A6 vozila u krivom smjeru. Evo koju kaznu traže!
A6 - Policija je identificirala 57-godišnju hrvatsku državljanku koja je jučer na autocesti A6 kod Rijeke vozila u suprotnom smjeru. Zaustavila se nakon što je prešla oko kilometar, od čvora Kikovica prema čvoru Čavle. Policija protiv nje podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu i predlaže novčanu kaznu od 2650 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci. O kazni će odlučiti sud.