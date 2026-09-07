VIDEO Policijski pas na Čiovu mu je u blitvi nanjušio drogu: Sud mu dao tri godine zatvora!

Krajem ožujka ove godine policija je u akciji na otoku Čiovu pronašla veću količinu amfetamina. U akciji im je pomogao belgijski ovčar Malinois koji je u usjevima blitve u vrtu pronašao tajnu zalihu 56-godišnjaka.

- U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su obavili pretragu doma i pomoćnih objekata, a uz pomoć službenog psa za detekciju droga, koji je u vrtu reagirao na prisutnost droge, posumnjali da je u zemlji zakopana droga. Nakon što je pas za detekciju droga reagirao na prisutnost droge, policijski službenici su iz zemlje izvadili limenu kutiju u kojoj se nalazilo 793 grama droge amfetamin - objavila je policija u ožujku.

Foto: Policija

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Novinarka Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin piše da mu je Općinski sud u Splitu odredio nepravomoćnu kaznu od tri godine i jednog mjeseca bezuvjetnog zatvora neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, ali i kaznenog djela protiv okoliša, točnije uništavanja zaštićenih dijelova prirode.

Foto: Policija

Trajno mu je oduzeto 482 grama amfetamina, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakuumiranje. Uz to, ostao je i bez 159 eura koje je zaradio tijekom kaznenog djela, a ostaje i bez tri ljušture plemenite školjke periske koje će postati vlasništvo Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Na sudu je odmah priznao krivnju te mora platiti i 1205 eura sudskih troškova.