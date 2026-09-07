Obavijesti

News

Komentari 1
PROBLEMI ZA 56-GODIŠNJAKA...

VIDEO Policijski pas na Čiovu mu je u blitvi nanjušio drogu: Sud mu dao tri godine zatvora!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Policijski pas na Čiovu mu je u blitvi nanjušio drogu: Sud mu dao tri godine zatvora!
4
Foto: Policija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Muškarac je na sudu odmah priznao krivnju te mora platiti i 1205 eura sudskih troškova.

Krajem ožujka ove godine policija je u akciji na otoku Čiovu pronašla veću količinu amfetamina. U akciji im je pomogao belgijski ovčar Malinois koji je u usjevima blitve u vrtu pronašao tajnu zalihu 56-godišnjaka.

- U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su obavili pretragu doma i pomoćnih objekata, a uz pomoć službenog psa za detekciju droga, koji je u vrtu reagirao na prisutnost droge, posumnjali da je u zemlji zakopana droga. Nakon što je pas za detekciju droga reagirao na prisutnost droge, policijski službenici su iz zemlje izvadili limenu kutiju u kojoj se nalazilo 793 grama droge amfetamin - objavila je policija u ožujku.

Foto: Policija

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Droga kraj Trogira 00:16
Droga kraj Trogira | Video: PU splitsko dalmatinska

Novinarka Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin piše da mu je Općinski sud u Splitu odredio nepravomoćnu kaznu od tri godine i jednog mjeseca bezuvjetnog zatvora neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, ali i kaznenog djela protiv okoliša, točnije uništavanja zaštićenih dijelova prirode.

Foto: Policija

Trajno mu je oduzeto  482 grama amfetamina, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakuumiranje. Uz to, ostao je i bez 159 eura koje je zaradio tijekom kaznenog djela, a ostaje i bez tri ljušture plemenite školjke periske koje će postati vlasništvo Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Na sudu je odmah priznao krivnju te mora platiti i 1205 eura sudskih troškova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...
SPINOVI USKOKOVA OSUMNJIČENIKA

MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...

Josip Šincek, glavni osumnjičeni u aferi ilegalnog odlaganja otpada, sugerira da su za onečišćenje podzemnih voda odgovorni građani
Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'
POKRAJINSKI IZBORI U NJEMAČKOJ

Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'

U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u 18 sati zatvorena su birališta, te su se pojavili rezultati prvih izbornih anketa. Prema njima, krajnje desni AfD osvojio je 44,5 posto glasova, a vladajući CDU katastrofalnih 18,5 posto, što je povijesno nisko za njih. AfD time ostvaruje svoj dosad najbolji rezultat na bilo kojim izborima za pokrajinski parlament i postaje najjača snaga u pokrajinskom parlamentu.
VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'
VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026