Obavijesti

News

Komentari 2
VELIKO NEVRIJEME

VIDEO 'Poplavljen je skoro cijeli Šibenik. Auti ne mogu nigdje'

ŠIBENIK - Poplavljene su skoro sve ceste u Šibeniku. Auti stoje u koloni. Ne možeš nigdje. Šahtovi su se digli, izbili su. Iz njih voda curi kao iz kabla. Horor, rekla nam je čitateljica koja je snimila nevrijeme u Šibeniku. DHMZ je upalio meteoalarm za pola Hrvatske. U petak stiže naglo pogoršanje vremena. Na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a početkom dana kiše i pljuskova bit će i na istoku zemlje.

Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokretanje videa...

Poplava u Šibeniku VIDEO
Poplava u Šibeniku | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dramatičan slijed događaja o jučerašnjoj stravičnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna je teško ozlijeđena otkrio je policijski očevid. Otpad u Gospiću na raspravi u Europskom parlamentu. Muškarac nožem sinoć prijetio djeci u vlaku Požega - Pleternica dok ga kondukter nije izbacio...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije | Video: 24sata/Video
OPASNOST U MORU

VIDEO Nova prijetnja Jadranu: Otrovna lavlja riba se širi u Hrvatskoj, love je harpunima

Ronioci i stručnjaci u Hrvatskoj harpunima love invazivne lavlje ribe kako bi zaustavili njihovo širenje Jadranom. Danijel Kanski iz udruge Hippocampus rekao je Reutersu da se ova otrovna vrsta širi od juga prema sjeveru i ugrožava domaći morski ekosustav. Jedan od glavnih razloga njezina širenja je zagrijavanje mora zbog klimatskih promjena. Lavlja riba potječe iz Indo-Pacifika, mesožder je i u novim staništima uglavnom nema prirodnih neprijatelja. Stručnjaci navode da se zasad najučinkovitijom metodom pokazao izlov harpunom, koji se već primjenjuje u Grčkoj, na Cipru i Karibima. Iz Parka prirode Telašćica upozoravaju da je ključno reagirati što ranije.

Pokretanje videa...

Lov na invanzivne ribe VIDEO
Lov na invanzivne ribe | Video: 24sata/Reuters
DIPLOMATSKA BERBA

VIDEO Pogledajte kako Milanović i veleposlanici beru grožđe u Jastrebarskom

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj - „Diplomatskoj berbi“.

Pokretanje videa...

Jastrebarsko: Predsjednik Milanović sudjelovao u "Diplomatskoj berbi" u vinogradu obitelji Režek VIDEO
Jastrebarsko: Predsjednik Milanović sudjelovao u "Diplomatskoj berbi" u vinogradu obitelji Režek | Video: 24sata/pixsell
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Rijeka razbila Vrbovec, a sve je krenulo s beninskim Suarezom! Pogledajte golove

VRBOVEC - RIJEKA 0-6 Rijeka je uvjerljivo izborila osminu finala Kupa. Puljić je u šestoj minuti realizirao penal, a Barco je u 13. povisio. Mohebi i Puljić do odmora su povećali prednost na 4-0. Janković je sjajnim volejem nakon Kabadayijeva ubačaja zabio peti gol, a Ante Matej Jurić u 79. minuti zaključio golijadu.

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Vrbovec - Rijeka 0-6 VIDEO
Golovi na utakmici Vrbovec - Rijeka 0-6 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Otpad u Gospiću u četvrtak tema u Europskom parlamentu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Jedna je osoba poginula, a jedna ozlijeđena u stravičnom sudaru na zagrebačkoj obilaznici. Bijeli Peugeot jurio je velikom brzinom u suprotnom smjeru, a u idućem trenutku dolazi do silovitog udara u automobil koji je vozio svojim trakom. Nakon toga je naletio na tegljač. Interventna policija na sud dovela 24-godišnjeg Duju. U narkoseansi ubio mladića i ranio djevojku u apartmanu u Šibeniku. O otpadu u Gospiću sutra raspravlja europski parlament u Strasbourgu.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata/Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026