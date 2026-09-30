ŠTRAJK U ZAGREBU
VIDEO Poslušajte što je rekao šef sindikata Čistoće:'Presudom su ih natjerali da idu raditi'
Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić najavio je u srijedu da se, nakon dva i pol dana štrajka, radnici u Zagrebačkom holdingu vraćaju na posao, ali i potvrdio da će se žaliti na odluku Županijskog suda da je štrajk u Holdingu nezakonit. Radnici u Zagrebačkom holdingu se vraćaju na posao, druga smjena je već krenula, a nakon nje će i treća smjena, izjavio je Hodžić.