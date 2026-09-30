VIDEO Poslušajte što je rekao šef sindikata Čistoće:'Presudom su ih natjerali da idu raditi'

MA KAKAV RAMBO...

VIDEO - KARTELI U STRAHU Ovo je Comando - čivava Nacionalne garde Meksika: 'Jako pomaže' Upoznajte Comanda, najmanjeg (i najslađeg) pripadnika meksičke Nacionalne garde! Ovaj 13-mjesečni čivava od samo 7 kilograma i 21 centimetra već ima svoju mini-opremu: zaštitne naočale, taktički prsluk i kameru na glavi. Dok se veliki psi bave teškim poslovima, Comando je tu da osvaja srca… ali i da se sprema za akcije! Trenira ga se za traganje i spašavanje, a poručnica Debora Hernández kaže: "Došao je da sruši paradigmu da samo veliki psi mogu biti dio Nacionalne garde. Comando nam jako pomaže. Nije baš uključen u operativne aktivnosti, nego više u rad s zajednicom" Nacionalna garda posvojia ga je od starijeg para koji se više nije mogao brinuti o njemu...

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