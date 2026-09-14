STIGLI UČENICI, PROFESORI, RODITELJI...
VIDEO Poslušajte što su sve rekli na prosvjedu u Zagrebu: Operativni djelatnik nije Rambo
Nakon napada u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi, u kojem su izbodeni učenik i zaposlenica škole, roditelji i učenici izašli su u ponedjeljak na prosvjed tražeći strože sigurnosne mjere, veće ovlasti za pregled učenika te veću odgovornost roditelja i institucija. Među više desetaka prosvjednika, uglavnom učenika, našli su se transparenti poput "Smatrate li ovo dječjom igrom" i "Kad škola postane mjesto straha, gdje se onda možemo osjećati sigurno?".