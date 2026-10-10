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POLICIJA OBJAVILA SNIMKU

VIDEO Potjera kao iz filma: Audijem jurio 265 km/h, auto policije ga nije mogao pratiti

Englez Luke Plumey (27), koji je lani snimljen kako tijekom policijske potjere vozi autocestom M56 brzinom od 256 km/h, u utorak je na Krunskom sudu u Chesteru osuđen na 10 mjeseci zatvora, uvjetnu kaznu od godinu dana i zabranu vožnje na dvije godine. Na šokantnoj snimci zbog koje je završio na suđenju vidi se kako u svojem Audiju juri autocestom i provlači se kroz promet, a policija ga za to vrijeme progoni po zaustavnoj traci. Osim uvjetne zatvorske kazne i zabrane vožnje, Plumleyju je naloženo da položi produženi vozački ispit.

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Policijska potjera u Engleskoj VIDEO
Policijska potjera u Engleskoj | Video: 24sata/facebook
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: USKOK sumnja na mrežu od 19 ljudi i sedam tvrtki uključenih u nezakonito zbrinjavanje otpada, a među uhićenima je i član uprave tvrtke CE-ZA-R. U Našicama su prosvjedovali protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe. Jedanaest vagona teretnog vlaka iskliznulo je iz tračnica kod Meje, a u Zagrebu su vozači satima ostali blokirani u garaži Centra Cvjetni. Moody's je podignuo kreditni rejting Hrvatske, dok su vatrogasci na području Vrgorca zbog suše isporučili 500 kubika vode.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama... | Video: 24sata/Video
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Biblijski potop, preokret i velika pobjeda Hajduka nad Dinamom! Pogledajte golove

HAJDUK - DINAMO 2-1 "Bili" su nakon više od 600 dana pobijedili Dinamo i to u praktički nemogućim uvjetima. Beljo je doveo "modre" u prednost lijepim golom, ali tri minute kasnije McKenna je zabio autogol na ubačaj Hrgovića. Preokret domaćima je preciznim udarcem donio Bamba, a onda je krenula ludnica. Kiša je potpuno natopila teren, lopta se jedva kretala, a Hajduk je izdržao i sada je prvi

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Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
STRESNA VEČERNJA VOŽNJA

VIDEO Drama na Maksimirskoj cesti: 'Tramvaj je počeo gorjeti, ljudi su u panici istrčali van...'

Vožnja tramvajem u petak kasno navečer zagrebačkom Maksimirskom cestom pretvorila se u stres i strah za građane koji su bili u njemu. Tramvaju je planuo krov pa su putnici morali bježati. Ozlijeđenih nema.

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Gorio tramvaj na Maksimiru VIDEO
Gorio tramvaj na Maksimiru | Video: snimili čitatelji 24sata
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Fernandes i Skoko zabili za veliko slavlje Rudeša protiv Gorice! Pogledajte sve golove

GORICA - RUDEŠ 1-2 U derbiju začelja Rudeš je pobijedio Goricu na gostovanju i tako pobjegao s dna tablice. Domaći su dominirali u prvom dijelu, ali nisu došli do gola. To je kaznio Rudeš nakon što je lijepu akciju završio Noa Skoko. Na startu nastavka Junior Fernandes zabio je iz blizine za 2-0. U 80. minuti Bogojević je smanjio iz penala, ali je momčad Marija Carevića pala na zadnje mjesto

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Golovi na utakmici Gorica - Rudeš VIDEO
Golovi na utakmici Gorica - Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Zadnji Baretov blues. Detalji proširenja istrage oko otpada

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U svom stanu u Zagrebu preminuo je legendarni glazbenik Goran Bare. Više uhićenih u proširenju istrage oko ilegalnog odlaganja otpada. CEZAR treba dobiti milijune za sanaciju, a USKOK ih istražuje. Detalji rebalansa proračuna koji raste na 36,6 milijardi eura. Ubojica Mihaele Berak rekao da je kriv, ali da nije imao namjeru ubiti. Turistička sezona u plusu i nakon rujna.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Zadnji Baretov blues. Detalji proširenja istrage oko otpada VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Zadnji Baretov blues. Detalji proširenja istrage oko otpada | Video: 24sata/Video

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