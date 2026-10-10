VIDEO Potjera kao iz filma: Audijem jurio 265 km/h, auto policije ga nije mogao pratiti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: USKOK sumnja na mrežu od 19 ljudi i sedam tvrtki uključenih u nezakonito zbrinjavanje otpada, a među uhićenima je i član uprave tvrtke CE-ZA-R. U Našicama su prosvjedovali protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe. Jedanaest vagona teretnog vlaka iskliznulo je iz tračnica kod Meje, a u Zagrebu su vozači satima ostali blokirani u garaži Centra Cvjetni. Moody's je podignuo kreditni rejting Hrvatske, dok su vatrogasci na području Vrgorca zbog suše isporučili 500 kubika vode.

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