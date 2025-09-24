VIDEO Potop u Vodicama: Ima metar vode, čovjek macolom razbija ogradu samo da oteče...'

Jedan vozač je prošao kroz ovo, ali nas pet,šest, nije htjelo uopće riskirati, ispričao nam je to kratko čitatelj 24sata koji je jutros snimio potop u Vodicama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 Poplavilo ulice | Video: 24sata Video

Kaže kako je kiša bila toliko obilna da je u Ulici Vatroslava Lisinskog nastalo metar duboko jezero na cesti. Snimio je i očajnog muškarca s macolom, koji je pokušao razbiti dio ograde kako bi voda mogla oteći dalje.

- Vratio sam se kući, ne mogu uopće proći do posla. Cijelo naše područje je u problemu. Javili su i na radiju da su ceste prema Murteru koma, da je sve puno šljunka, kamenja i granja što su bujice nanijele - ispričao je čitatelj.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Drugi čitatelj javio se iz Pirovca gdje je potopljena obala u gotovo cijelom gradu. Razina vode toliko je narasla da su svi okolni prostori završili pod vodom.

Kako javlja HAK, zbog loših vremenskih uvjeta i vode na kolniku prekinut je promet Jadranskom magistralom (DC8) između Vodica i Pirovca te lokalnom cestom Tribunj-Ivinj (LC65032).Obilazak je cestom Kapela-Putičani-Šibenik.

Državni hidrometeorološki zavod podignuo je Meteoalarm na najviši - crveni stupanj zbog velike opasnosti od bujičnih i urbanih poplava. Vremenske neprilike očekuju se i u nastavku dana zbog sporog premještanja ciklone duž Jadrana.