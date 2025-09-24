VIDEO Potop u Vodicama: Ima metar vode, čovjek macolom razbija ogradu samo da oteče...'

Vratio sam se kući, ne mogu uopće proći do posla. Cijelo naše područje je u problemu, javio nam je čitatelj iz Vodica nakon jake kiše koja je zahvatila to i okolna mjesta
Jedan vozač je prošao kroz ovo, ali nas pet,šest, nije htjelo uopće riskirati, ispričao nam je to kratko čitatelj 24sata koji je jutros snimio potop u Vodicama.
POGLEDAJTE VIDEO:
Kaže kako je kiša bila toliko obilna da je u Ulici Vatroslava Lisinskog nastalo metar duboko jezero na cesti. Snimio je i očajnog muškarca s macolom, koji je pokušao razbiti dio ograde kako bi voda mogla oteći dalje.
- Vratio sam se kući, ne mogu uopće proći do posla. Cijelo naše područje je u problemu. Javili su i na radiju da su ceste prema Murteru koma, da je sve puno šljunka, kamenja i granja što su bujice nanijele - ispričao je čitatelj.
Drugi čitatelj javio se iz Pirovca gdje je potopljena obala u gotovo cijelom gradu. Razina vode toliko je narasla da su svi okolni prostori završili pod vodom.
Kako javlja HAK, zbog loših vremenskih uvjeta i vode na kolniku prekinut je promet Jadranskom magistralom (DC8) između Vodica i Pirovca te lokalnom cestom Tribunj-Ivinj (LC65032).Obilazak je cestom Kapela-Putičani-Šibenik.
Državni hidrometeorološki zavod podignuo je Meteoalarm na najviši - crveni stupanj zbog velike opasnosti od bujičnih i urbanih poplava. Vremenske neprilike očekuju se i u nastavku dana zbog sporog premještanja ciklone duž Jadrana.
