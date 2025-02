VIDEO Povijesni zvonik na Pagu star 800 godina nagnuo se od potresa: 'Skidamo teško zvono'

INSPIRIRAO GA LEGENDARNI FILM?

VIDEO Harrison Ford glumio je 'Bjegunca'. Mamić ga ne glumi, on to je. Kaže da će snimiti film. MOSTAR: Jedna od uloga koja je proslavila Harrisona Forda je ona u "Bjeguncu", a sad i najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa najavljuje svoj film. Pardon, filmove!. "Odlučio sam dvije stvari. Snimit ću film. I to ne bilokakav film. To može biti ili Netflix ili Dragan Bjelogrlić, s kojim nisam nikad stupio u kontakt, cijenim jako što radi u Srbiji. To mora biti film svih vremena. I drugo, snimit ću film o montaži i o mojim suđenjima" poručio je tijekom današnje press konferencije u Mostaru Zdravko Mamić...

