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VIDEO Požar kuće u Zagrebu! Jedna osoba ozlijeđena

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Požar kuće u Zagrebu! Jedna osoba ozlijeđena
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Foto: Čitatelj 24sata
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Požar je izbio oko 13.30 sati, a vatrogasci su nakon dojave građana izašli na teren. Izgorjela je soba površine oko 25 četvornih metara

U zagrebačkim Mlinovima u nedjelju poslijepodne izbio je požar u kući u Ulici Mlinovi 19, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Gorjela je soba na trećem katu kuće, a vatra se kroz prozor proširila i na krovište.

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Požar kuće u Zagrebu VIDEO
Požar kuće u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Požar je izbio oko 13.30 sati, a vatrogasci su nakon dojave građana izašli na teren. Izgorjela je soba površine oko 25 četvornih metara.

Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci trenutno otvaraju krovište kako bi provjerili ima li još žarišta i gase požar. Soba je ugašena. Jedna osoba je ozlijeđena. Nakon što je izašla u dvorište, zbrinula ju je Hitna medicinska pomoć.

Foto: Čitatelj 24sata

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