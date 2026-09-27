Požar je izbio oko 13.30 sati, a vatrogasci su nakon dojave građana izašli na teren. Izgorjela je soba površine oko 25 četvornih metara
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VIDEO Požar kuće u Zagrebu! Jedna osoba ozlijeđena
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U zagrebačkim Mlinovima u nedjelju poslijepodne izbio je požar u kući u Ulici Mlinovi 19, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Gorjela je soba na trećem katu kuće, a vatra se kroz prozor proširila i na krovište.
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Požar je izbio oko 13.30 sati, a vatrogasci su nakon dojave građana izašli na teren. Izgorjela je soba površine oko 25 četvornih metara.
Vatrogasci trenutno otvaraju krovište kako bi provjerili ima li još žarišta i gase požar. Soba je ugašena. Jedna osoba je ozlijeđena. Nakon što je izašla u dvorište, zbrinula ju je Hitna medicinska pomoć.
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