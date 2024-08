VIDEO Požar u Buzinu, gorjela je trafostanica: 'Čule se eksplozije'

TUGA U BEČU

VIDEO Fanovi i dalje neutješni: Pjevaju hitove Taylor Swift i dijele narukvice jedni drugima BEČ - Fanovi pjevačice Taylor Swift okupljaju se na bečkim ulicama i dijele narukvice jedni drugima. Pojedinci na drveće stavljaju svoje narukvice i uzimaju tuđe. Danas se manje pjeva nego jučer, i očigledno je manje ljudi. Tu i tamo prodere se ulicom pjevanje fanova koji su otpjevali ‘Shake It Off’, ‘We are never ever getting back again’, ‘Blank Space’ i ‘Bejeweled’. Svi su složni da im je teško palo otkazivanje koncerata i da su i dalje neutješni.

