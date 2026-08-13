BUKTINJA NE JENJAVA
VIDEO Požar u Lokvi Rogoznici došao do kuća: 'Čini se da će sve evakuirati, jako je dramatično'
Požar u Lokvi Rogoznici ne jenjava, a šire se i snimke na kojima se vidi kako se vatra opasno približila kućama. Kako nam javlja čitatelj iz okolice Omiša, izgledno je da bi mogla nastupiti velika evakuacija. - Mi smo dva kilometra od Omiša i jako je dramatična situacija, čini se da će sve evakuirati. Gosti iz iznajmljenih kuća nam šalju snimke, baš je drama i katastrofa - govori nam čitatelj. Situacija se ne smiruje, a u pomoć su poslane vatrogasne snage iz čak sedam županija.