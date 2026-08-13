VIDEO Požar u Lokvi Rogoznici došao do kuća: 'Čini se da će sve evakuirati, jako je dramatično'

STRAVIČNI PRIZORI

BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je' Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.

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