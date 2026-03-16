CANADAIR U AKCIJI

VIDEO Požar u Novigradu! Gori borova šuma nedaleko od kuća

Požar je izbio u ponedjeljak oko 12.25 sati na otvorenom prostoru kod Novigrada, a zahvatio je borovu šumu, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Na terenu je devet vatrogasaca s četiri vozila, a u gašenje je uključen i protupožarni zrakoplov Canadair CL-415. Čitatelj koji nam je poslao snimku kaže kako se požar razbuktao na pretežno šumskom području nedaleko od kuća. - Canadair cijelo vrijeme nadlijeće požarište, a čini mi se da se vatra već smanjila i da će uskoro biti ugašena. Kuće nisu bile ugrožene - rekao je.

Požar u Novigradu 02:13
RIJEKA KAO ODLAGALIŠTE

VIDEO ŠOK NA SAVI! Netko s mosta bacio hrpu bešteka i tanjura u rijeku: 'Zgrožen sam'

Čitatelj je u ponedjeljak oko 11 sati snimio prizor koji ga je šokirao na rijeci Savi kod mosta Slobode u Zagrebu, u smjeru Bundeka. U vodi su, kaže, završili tanjuri i velika količina bešteka koji se jasno vidi na dnu rijeke. - Toga uopće nije malo, sigurno ima oko pet kilograma bešteka. Vozio sam se biciklom preko mosta kad sam primijetio kako se nešto sjaji iz rijeke - ispričao je. Zgrožen je, kako kaže, bahatim ponašanjem i time da rijeka nekome služi kao odlagalište otpada.

Bačeni tanjuri u Savu 00:25
MALO SE I ZAPALIO

VIDEO Drama na zagrebačkoj obilaznici. Kamion iskrio: 'Da se zapalio ne bih uspjela pobjeći'

Čitateljica nam je poslala snimku sa zagrebačke obilaznice, na dionici od Buzina prema Rugvici, na kojoj se vidi kako iz kamiona ispred nje svako malo izbijaju iskre, a u jednom trenutku pojavila se i manja vatra. Kaže da je iza kamiona vozila desetak minuta u desnoj traci jer je dio ceste zatvoren zbog radova te priznaje da joj nije bilo nimalo svejedno. Kamion je, tvrdi, iskrio svake dvije minute, a zbog gužve i radova nije ga mogla obići pa je držala što veći razmak kako bi se mogla zaustaviti ako izbije požar.Čim je došla do prvog izlaza, odlučila je napustiti obilaznicu.

Kamion 00:17
ŽESTOKI UDAR

VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

TEL AVIV: Nadzorne kamere snimile su trenutak udara iranskog projektila na Tel Aviv u nedjelju. U priopćenju izraelske policije navodi se da su se manje bombe iz kasetne bojeve glave raspršile i pogodile više lokacija. Iz izraelskog ministarstva zdravstva tvrde kako je 142 ljudi u Izraelu hospitalizirano u zadnja 24 sata kao posljedica rata s Iranom. Ministarstvo ne navodi uzroke ozljeda, nije isključeno da su ih zadobili dok su pokušavali stići do skloništa, a ne izravno od iranskih napada, navodi Times of Israel.

Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu... 00:08
SAŽETAK RIJEKA - ISTRA

VIDEO Istra zaledila Rujevicu! Čop promašivao 'mrtvace', a Prevljak kaznio Rijeku na startu

RIJEKA - ISTRA 0-2 Gosti su šokirali momčad s Kvarnera i odnijeli sva tri boda s Rujevice. Jedina dva gola pala su na samom početku utakmice, a svemu dobrom za Istru kumovao je Smail Prevljak. Prvo je zabio u 2. minuti na asistenciju Goričana, a onda i dao za Frederiksena koji posprema u 9. minuti. Duje Čop promašio je nekoliko prilika te Rijeka nije uspjela doći do pozitivnog rezultata.

Rijeka - Istra 02:05
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vučić izgubio fokus, danima ne prestaje pričati o raketama...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Vučić hvali rakete 'Zagrepčanke', Šušnjar opleo po Mađarskoj i Srbiji zbog kreditnog rejtinga, krvavi pohod Hrvata u Linzu, časna sestra koja je lagala o napadu migranta dobila uvjetnu kaznu, Iran zaprijetio udarima na američke banke...

Gledajte 240 sekundi 24sata 03:59
