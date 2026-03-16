VIDEO Požar u Novigradu! Gori borova šuma nedaleko od kuća

MALO SE I ZAPALIO

VIDEO Drama na zagrebačkoj obilaznici. Kamion iskrio: 'Da se zapalio ne bih uspjela pobjeći' Čitateljica nam je poslala snimku sa zagrebačke obilaznice, na dionici od Buzina prema Rugvici, na kojoj se vidi kako iz kamiona ispred nje svako malo izbijaju iskre, a u jednom trenutku pojavila se i manja vatra. Kaže da je iza kamiona vozila desetak minuta u desnoj traci jer je dio ceste zatvoren zbog radova te priznaje da joj nije bilo nimalo svejedno. Kamion je, tvrdi, iskrio svake dvije minute, a zbog gužve i radova nije ga mogla obići pa je držala što veći razmak kako bi se mogla zaustaviti ako izbije požar.Čim je došla do prvog izlaza, odlučila je napustiti obilaznicu.

Kopiranje linka