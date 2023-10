NEW YORK - Stotine prosvjednika koji su tražili prekid vatre između Izraela i Hamasa prisilili su dužnosnike u petak da zatvore Grand Central Terminal, jedno od glavnih tranzitnih čvorišta New Yorka. "Žalujte mrtve, a borite se do kraja za žive", pisalo je na jednom transparentu podignutom unutar zgrade. Prosvjede je organizirala skupina pod nazivom Židovski glas za mir, izvijestio je New York Times. Više desetaka ljudi su priveli.