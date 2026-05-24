VIDEO Provozali smo se po obnovljenom nadvožnjaku

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Detalji strave u Rijeci. Tukli ga i govorili - 'Samo nemoj da umre' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Riječka policija prijavila je i privela četvero mladih hrvatskih državljana zbog brutalnog napada u siječnju, u kojem je pretučen 25-godišnji pomorac iz Sirije. Dvojicu se sumnjiči za pokušaj ubojstva i razbojništvo, a dvije djevojke tereti za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo. Uznemirujuća snimka napada pokazuje brutalno iživljavanje nad mladim pomorcem, dok se u pozadini čuje ženski smijeh i opaska mladića "Samo nemoj da nam umre". Nakon što je Zlatko Mateša imenovao Sandu Čorak za vršiteljicu dužnosti predsjednice HOO-a, koja je pod izvidima Uskoka, 24sata donose nastavak tog apsurda - njoj je zbog nepravilnosti pala Skupština Hrvatskog judo saveza kojem je godinama predsjednica. U teškoj prometnoj nesreći kod tunela nedaleko Zagvozda poginula je jedna osoba. U Srbiji opet veliki prosvjed u organizaciji studenata, traži se održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora.

Kopiranje linka