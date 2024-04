VIDEO Puknula cijev, dio Novog Zagreba jutros ostao bez vode

Dio Novog Zagreba ostao je bez vode u četvrtak rano ujutro. U Balokovićevoj ulici u Zapruđu došlo je do puknuća vodovodne cijevi. Na stranici vodovoda piše da bi radovi trebali trajati do 14 sati, do kad će stanovnici biti bez vode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:31 Pukla cijev na Zapruđu | Video: Luka Safundžić/24sata

Na cesti je sve puno vode i blata, a na terenu su i djelatnici Čistoće.

Iz Vodoopskrbe kažu da je zatvorena voda te da su ekipe na terenu, a da se sve relativne obavijesti o sanaciji puknuća mogu pronaći na web stranici Vodovoda.