OPASNO MORE
VIDEO Rachel napravila kaos u Kaliforniji: Tropska oluja donosi razorne valove i jake vjetrove
KALIFORNIJA - Iako je tropska oluja Rachel oslabjela, dijelove Kalifornije i dalje pogađaju snažni valovi, obilna kiš Upozorenja na obalne poplave u području Los Angelesa ostaju na snazi do ponedjeljka ili utorka. Meteorolozi upozoravaju i na obilnu kišu te mogućnost bujičnih poplava, osobito u južnoj Kaliforniji i planinskim područjima.a i jaki vjetrovi. Zbog opasnosti od poplava zatvoreni su gatovi, a vlasti pozivaju građane da se drže podalje od mora.