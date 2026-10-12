VIDEO Rachel napravila kaos u Kaliforniji: Tropska oluja donosi razorne valove i jake vjetrove

PLES POBJEDNIKA

VIDEO Bio je najbolji strijelac HNL-a, sad srušio Riječane pa zaplesao u gaćama. Pogledajte Slaven Belupo je u Koprivnici pobijedio 4-1 Rijeku u sklopu 9. kola HNL-a. Gosti su poveli preko Dantasa u sedmoj minuti susreta, a izjednačio je u 35. Mersinaj. Domaćin je poveo u 52. preko Banovca, a treći i četvrti gol dao je Nestorovski za konačni rezultat. Makedonac igra odlično ove sezone u kojoj je zabio sedam golova, a najbolju sezonu imao je 2015./16. kad je u dresu Intera iz Zaprešića zabio 25 golova u HNL-u i bio prvi strijelac lige. Od tada je igrao za Palermo, Udinese i Ascoli, a u Koprivnicu je stigao 2024. godine. Pobjedu protiv Rijeke proslavio je plešući na stolu u svlačionici

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