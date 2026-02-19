Obavijesti

ISPITIVALI GA 12 SATI

VIDEO Range Rover stigao po bivšeg princa Andrewa. Projurio kraj novinara: On se htio skriti

Nakon što je 12 sata bio na ispitivanju, osramoćeni bivši princ Andrew pušten je iz policijskog pritvora. Po njega je stigao crni Range Rover koji je projurio kraj okupljenih novinara, Andrew se od fotoreportera pokušao sakriti ležeći na stražnjem sjedalu. "Izgledao je omamljeno, šokirano... Ovo će kraljevsku obitelj ostaviti slomljenom", kazala je za BBC bivša tajnica za tisak kraljice Elizabete II, Alisa Anderson. Podsjećamo, Andrew je završio u pritvoru zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj u javnoj službi. Sumnja se da je pokojnom financijeru i seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu slao povjerljive dokumente vlade. Iz policije su potvrdili kako istraga i dalje traje.

Andrew Mountbatten-Windsor 00:18
Andrew Mountbatten-Windsor | Video: 24sata/Reuters
Gledajte '240' sekundi 24sata: Uhitili osramoćenog Andrewa! Istražuju što je slao Epsteinu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Andrew Mountbatten-Windsor, bivši engleski princ, uhićen je na svoj 66. rođendan zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti. Sumnja se da je pokojnom financijeru i seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu slao povjerljive dokumente vlade. Odmah se javio njegov stariji brat, kralj Charles III., i poručio kako "zakon mora ići svojim putem" te da će policija imati njegovu "punu i bezrezervnu potporu i suradnju". Uhićenje je pohvalila obitelj pokojne Virginije Giuffre, koja je godinama tvrdila da ju je Epstein prisilio na seksualne odnose s Andrewom početkom 2000-tih kada je imala samo 17 godina. Josip Dabro odgovorio na HSLS-ov ultimatum - odlazak iz Sabora uvjetuje donošenjem zakona o zabrani simbola svih totalitarnih režima. Optužnicu zbog laganja na suđenju Mamiću zaradio Joško Jeličić. Ostao je i bez angažmana sportskog komentatora.

Gledajte 240 sekundi 24sata 04:00
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata/pixsell
VIDEO Izlilo se more u Kaštel Novom: Ulice i riva poplavljeni

KAŠTEL NOVI Uslijed juga, snažnog vjetra i obilnih padalina poplavljena je riva, ali i ulice stare gradske jezgre. Slična je situacija i u Tisnom, a ništa bolje nije ni u Crikvenici gdje je riva također pod morem.

Kaštel Novi 00:53
Kaštel Novi | Video: 24sata Video
Potopljena riva u Crikvenici

CRIKVENICA More se izlilo na rivu i potopilo je. Srećom jugo je oslabilo, ali i dalje jako puše i pada kiša, govori nam čitatelj koji se javlja iz Crikvenice. Snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnim oborinama pogodilo je danas obalu, a najkritičnije je na području Dalmacije gdje kombinacija niskog tlaka i olujnog juga uzrokuje izraženu ciklonalnu plimu.

Nevrijeme u Crikvenici 00:31
Nevrijeme u Crikvenici | Video: 24sata Video
Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabro i Penava u ozbiljnom razgovoru u centru Zagreba

Danas u vijestima Igora Bobića: Ugodni razgovor Penave i Dabre, izručenje zločinca Spasoja Petkovića, ubojice jean Michel Nicolier, devet žrtava Domovinskog rata identificirano na zagrebačkom medicinskom fakultetu, uzbuna u Teslinom Smiljanu zbog tvornice litija...

Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabro i Penava u ozbiljnom razgovoru u centru Zagreba 04:00
Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabro i Penava u ozbiljnom razgovoru u centru Zagreba | Video: 24sata/Video
VIDEO Procjena stabala ladonja na Giardinima u Puli: Naša su stabla stara čak 120 godina

Stručnjaci su detaljno snimili zdravstveno stanje drvoreda ladonja koji je prije 120 godina posađen na pulskim Giardinima. Zbog starosti i bolesti dio stabala postao je opasan za prolaznike. Na stablima se nalaze i QR kodovi. Aplikacijom na smartphoneu za njihovo očitavanje možete u nekoliko sekundi doći do iscrpnih podataka o stanju svakog pojedinog stabla.

Procjena stabala ladonje na Giardinima u Puli: Naša su stabla stara čak 120 godina 00:55
Procjena stabala ladonje na Giardinima u Puli: Naša su stabla stara čak 120 godina | Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL

