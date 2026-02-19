VIDEO Range Rover stigao po bivšeg princa Andrewa. Projurio kraj novinara: On se htio skriti
Nakon što je 12 sata bio na ispitivanju, osramoćeni bivši princ Andrew pušten je iz policijskog pritvora. Po njega je stigao crni Range Rover koji je projurio kraj okupljenih novinara, Andrew se od fotoreportera pokušao sakriti ležeći na stražnjem sjedalu. "Izgledao je omamljeno, šokirano... Ovo će kraljevsku obitelj ostaviti slomljenom", kazala je za BBC bivša tajnica za tisak kraljice Elizabete II, Alisa Anderson. Podsjećamo, Andrew je završio u pritvoru zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj u javnoj službi. Sumnja se da je pokojnom financijeru i seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu slao povjerljive dokumente vlade. Iz policije su potvrdili kako istraga i dalje traje.