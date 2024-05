VIDEO Razorna oluja pogodila Teksas. Razbijala nebodere, najmanje četvero ljudi poginulo

Jaka oluja s vjetrovima uraganske snage pogodila je u četvrtak Houston i odnijela najmanje četiri života, razbila prozore na neboderima i ostavila 800.000 domova bez struje, pa je veći dio grada utonuo u mrak, rekao je gradonačelnik.Veći dio središta Houstona i njegove komercijalne četvrti bio je zatrpan srušenim dalekovodima i staklom s razbijenih prozora nakon oluje, a prometna i ulična rasvjeta po gradu pokvarene su, rekao je gradonačelnik John Whitmire u intervjuu lokalnoj televizijskoj postaji KRIV.

Pokretanje videa... 02:10 Razorna oluja pogodila Teksas. Razbijala nebodere, najmanje četvero ljudi poginulo | Video: 24sata/reuters

Govoreći iz gradskog operativnog centra za hitne slučajeve, Whitmire je rekao da je grmljavinska oluja pogodila Houston, inače na obali Meksičkog zaljeva na jugoistoku američke savezne države Teksasa i najnaseljenije urbano središte države, s vjetrovima koji su puhali brzinom od 129-161 kilometara na sat.

Fierce storm batters down on Texas | Foto: Reuters

"Poruka je sada da ostanete kod kuće", pozvao je, dodajući da će javne škole biti zatvorene u petak i da lokalne vlasti traže od svih radnika koji ne rade hitne poslove da uzmu slobodan dan.

Gradonačelnik je potvrdio najmanje četiri smrtna slučaja povezana s olujom, uglavnom zbog srušenih stabala.

"Preko 800.000 obitelji trenutačno je bez struje", dodao je.

Damaged windows of a building following a storm in Houston, Texas | Foto: Go Coogs via X@vic4uh

Gradonačelnik je rekao da je loše vrijeme iznenadilo mnoge stanovnike i da je bio na utakmici male bejzbol lige kada je oluja pogodila, "i imali smo vrlo malo vremena da se stignemo skloniti".

Nacionalna meteorološka služba također je izdala upozorenja na moguće poplave za područje Houstona zbog jakih kiša povezanih s olujom.