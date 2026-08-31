VIDEO Robotaksiji nam nisu stigli na ulice. Prije dvije godine jedan nije stigao na pozornicu

OPET PROBLEMI

VIDEO Pokretne stepenice su proradile ali ne bez problema: Malo rade pa malo ne rade Pokretne stepenice kod Importannea puštene su u pogon prije samo četiri dana, od tada malo rade pa malo ne rade. Grad se još nije očitovao o tom problemu, a ako je vjerovati informacijama koje se mogu čuti problem nije u ispravnosti uređaja, nego u sigurnosnim prekidačima koje netko 'slučajno' aktivira, nakon čega je potrebno ručno resetirati stepenice.

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