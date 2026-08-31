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SJEĆATE LI SE?

VIDEO Robotaksiji nam nisu stigli na ulice. Prije dvije godine jedan nije stigao na pozornicu

Do ovog ponedjeljka je tvrtka Project 3 Mobility, komercijalnog imena Verne, trebala razviti i imati na ulici robotaksije pete, najviše autonomije koji ne trebaju kontrolu vozača, nemaju volan ni papučice. Taj rok je posljednji, a već predstavlja kašnjenje od gotovo dvije i pol godine. Jer Mate Rimac je 2021., kad ga je Vlada uvrstila na listu potpora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, obećavao da će prvi robotaksiji voziti Zagrebom već početkom 2024. godine. Te 2024. je u kampusu u Kerestincu održana promocija robotaksija pod nazivom Verne. Kada ga je Rimac pozvao na pozornicu, pojavio se problem s kočnicom i auto je ostao stajati sa strane.

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Ovako je Rimac predstavljao Verne VIDEO
Ovako je Rimac predstavljao Verne | Video: 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Krah Rimčevih robotaksija Hrvatsku će stajati 32 mil. eura. Veliki požar tvornice u Karlovcu. Thompson uklonio ilegalne objekte i platio kazne. Glavne 'njuške' čuvaju zatvor u Lepoglavi. Preminuli su Slobodan Šnajder i Ksenija Urličić.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ostaje bez 32 milijuna eura zbog Rimčevih robotaksija | Video: 24sata Video
OPET PROBLEMI

VIDEO Pokretne stepenice su proradile ali ne bez problema: Malo rade pa malo ne rade

Pokretne stepenice kod Importannea puštene su u pogon prije samo četiri dana, od tada malo rade pa malo ne rade. Grad se još nije očitovao o tom problemu, a ako je vjerovati informacijama koje se mogu čuti problem nije u ispravnosti uređaja, nego u sigurnosnim prekidačima koje netko 'slučajno' aktivira, nakon čega je potrebno ručno resetirati stepenice.

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Pokretne stepenice malo rade pa malo ne rade VIDEO
Pokretne stepenice malo rade pa malo ne rade | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell
BILO JE BLIZU...

DRAMATIČNE SCENE Avion jedva preletio stadion na utakmici!

CAPE TOWN - Niski prelet dvaju Airlinkovih zrakoplova iznad krova punog DHL stadiona u Cape Townu izazvao je podijeljene reakcije. Flightradar24 tvrdi da je jedan avion bio samo 12,5 do 14 metara iznad krova. Kompanija poručuje da je manevar, izveden uz vatromet prije ragbi utakmice JAR-a i Novog Zelanda, bio unaprijed odobren i siguran, ali mnogi se ne slažu.

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Avioni lete iznad stadiona VIDEO
Avioni lete iznad stadiona | Video: 24sata/Reuters
VIDEO

Prve snimke velikog požara u Karlovcu! Gore tri zgrade: 'Građani, zatvorite prozore!'

Čitatelji 24sata poslali su nam snimke buktinje koja je zahvatila dio objekta tvrtke Nova Chem na području Male Švarče, koji se proširio i na skladište Gavranovića. Na terenu su službe koje se s vatrom bore od ranojutarnjih sati... Građani su zamoljeni da zatvore prozore i ne približavaju se požaru

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Požar u Karlovcu VIDEO
Požar u Karlovcu | Video: Čitatelj 24sata
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Sjajni Ježić i Omerović vratili su Osijek na vrh HNL-a! Koprivničani su bili nemoćni

OSIJEK - SLAVEN 3-0 Osijek je na Opus Areni savladao Slaven Belupo. Dva gola je zabio Jona Ježić, a u strijelce se upisao i Nail Omerović. Osječani su sada prvi na tablici sa golom više od drugog Varaždina

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Golovi na utakmici Osijek - Slaven Belupo VIDEO
Golovi na utakmici Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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