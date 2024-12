VIDEO Roditelji učenika iz OŠ Prečko: Dijete me pitalo mora li 7.1. natrag u školu. Što mu reći?

Dan nakon strašnog napada u zagrebačkoj OŠ Prečko u kojoj je ubijeno sedmogodišnje dijete, roditelji djece su se okupili i ostavili lampione, pisma, poruke i igračke.

- Imali smo situaciju u Beogradu iz koje nismo naučili lekciju. Kako je to moguće? Što se događa uopće s cijelim svijetom? Ovo je strahota. To je horor scena. Moje dijete je mene jučer pitalo, mama, trebam li 7. siječnja natrag u školu? I što da mu kažem na to? Kako da ja njega pošaljem više u ovu školu koja je totalno nezaštićena? Kako je moguće da škola nije zatvorena, da nemamo mi zaštitara u 21. stoljeću? Da nemamo električna vrata - rekla je uplakana majka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 11:10 Izjave roditelja čija djeca pohađaju OŠ Prečko | Video: 24sata/pixsell

Majka djeteta koje pohađa tu školu poslala je poruku cijeloj Hrvatskoj.

- Dignite se, trebamo nešto promijeniti, trebamo zaštiti našu djecu i budućnost naše djece - rekla je majka.

Otac učenika petog razreda, Mladen Vunarić rekao je da je njegovo dijete vidjelo neke detalje napada.

- Zbog propusta cijelog sustava, najgora stvar je da je oduzet jedan mladi život. Tim roditeljima je uništen život jer nema zaštitara da čuva djecu. Država troši na ne znam kakve stvari, a mi nemamo zaštitare, to je vrlo žalosno - rekao je Mladen.

Otac je pozvao roditelje u cijeloj zemlji da ne šalju svoju djecu u škole ako nemaju zaštitara.

- Nema škole, to je jedini odgovor koji se sada može dati. Da je bilo zaštitara na vratima to se ne bi dogodilo - rekao je Mladen i dodao da njegova kćer nije dobila psihološku pomoć i da joj pomažu kroz razgovor.

- Moje dijete je izašlo na hodnik i vidjela prijatelja krvavog, ali je mislila da je to boja od likovnog dok nije vidjela dvije kuharice koje su ga podigle - rekla je majka Mirela Buzov.

Mirela je kao i drugi roditelji, pozvala vlast da postave zaštitare u škole i rekla da neće poslati svoje dijete u školu dok se one ne osiguraju.

- Gospodo izvolite staviti zaštitare u školu. Mi samo tražimo zaštitare - rekla je Mirela Buzov i dodala da nema šanse da se djeca za dva tjedna vrate na mjesto zločina.