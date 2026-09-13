VIDEO S BRAČA: Vatra stigla do resorta, evakuirani gosti, vatrogasci su ga obranili...

Dramatična noć ponovno je iza vatrogasaca na Braču. Veliki požar koji već danima gori na zapadnom dijelu otoka, potpomognut snažnim vjetrom, u subotu navečer ponovno se razbuktao i približio Milni, a posebno kritično bilo je u uvali Osibova gdje je vatra stigla do turističkog resorta Gava.

Plamen se približio kompleksu toliko da su ljudi koji su se nalazili u njemu morali biti evakuirani. Vatrogasne snage uspjele su, međutim, obraniti resort i spriječiti da požar zahvati njegove objekte. Spašeni su svi ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u kompleksu.

Snimke objavljene tijekom noći pokazuju vatru neposredno uz turističko naselje, dok se vatrogasci probijaju kroz dim i plamen. Situacija je u jednom trenutku bila toliko ozbiljna da je aktiviran i sustav SRUUK, a stanovnicima Milne stigla je poruka vezana uz moguću evakuaciju.

Vatrogasci su naknadno objavili da evakuacije cijelog mjesta Milna nema. Neposredna opasnost prijetila je ponajprije resortu Gava, koji je uspješno obranjen. Vatrogasna vozila i posade ostali su raspoređeni uz ugrožene objekte, dok se gašenje nastavilo na prilazima mjestu.

Požar je tijekom subote zbog jake bure ponovno izmaknuo kontroli nakon razdoblja u kojem se činilo da je stanje na terenu stabilnije. Vatra se širila prema južnoj strani otoka, preko teško pristupačnog područja obraslog gustim i suhim raslinjem.

Požar je zahvatio oko 3000 hektara makije i šume, a ugrožavao je područje Maslinove uvale, Blaca i Milne. Tijekom noći evakuirano je oko 200 ljudi, a zabilježeni su i izgorjeli objekti.

Veliki požar na Braču počeo je još u četvrtak, 10. rujna, u 22.13 sati na području Ložišća. Prve vatrogasne ekipe zatekle su požar trave, niskog raslinja i makije na izrazito nepristupačnom terenu. Jak vjetar vrlo brzo počeo je gurati vatru prema Ložišćima i Bobovišćima.

Već tijekom prve noći postojala je ozbiljna opasnost za stanovništvo. Pripremana je i evakuacija morskim putem iz Bobovišća prema Sutivanu, zbog čega su na područje poslani brodovi Lučke kapetanije Split, HGSS-a i pomorske policije. Potpuna evakuacija tada ipak nije bila potrebna, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Požar se potom tijekom petka i subote širio preko velikog dijela zapadnog Brača. Vatrogasci su više puta uspijevali zaustaviti njegove krakove, ali su snažni udari vjetra ponovno aktivirali požarište.

Koliko se situacija brzo mijenjala opisao je i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Još tijekom subote navečer kazao je kako je na požarištu bilo mirno, da bi se potom stanje naglo pogoršalo. U jednom trenutku na terenu je bilo 176 vatrogasaca s 53 vozila, a stizala su i dodatna pojačanja iz drugih dijelova Hrvatske.

Gašenje otežavaju veličina opožarenog područja, nepristupačan teren i vjetar koji može u vrlo kratkom vremenu promijeniti smjer širenja vatre. Nakon noćne borbe vatrogasci očekuju i nastavak djelovanja protupožarnih zrakoplova čim vremenski uvjeti to dopuste.