"Tek kada počnu pamtiti, ljudi se mogu i uspraviti, mogu se otvoriti i živjeti sa sobom i s drugima, bez sumnje i straha. Mogu i oprostiti - i možemo i moramo oprostiti, ali to možemo samo ako pamtimo, pošto u zaboravu nema oprosta ni sebi ni drugima", istaknuo je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru u srijedu uoči obljetnice Oluje.

On je naglasio kako se ponosi činjenicom da je u Srbiji stasala drugačija politika i drukčiji naraštaj mladih ljudi koji "hoće ponosno i uzdignuto" držati glavu.

Ustvrdivši da se „nikada kao danas nije prekrajala povijest“, Vučić je rekao kako „ne treba računati“ da će Srbi od bilo koga dobiti ispriku niti će se „netko pokajati za zločine, zaplakati za našom djecom koja su ubijana na Petrovačkoj cesti“ i „nikada nam neće reći da je nad Srbima u Jasenovcu počinjen genocid“.

Republika Hrvatska 5. kolovoza slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, rekao je Vučić i upitao: “pobjede nad kim, nad dobrim i skromnim ljudima od Knina, Obrovca, Gračaca, Slunja, i nad čestitim domaćinima i radnicima Like, Banije i Korduna?“.

Vučić je rekao kako se nikada neće „ispričavati onima koji su ubijali desetine i stotine tisuća Srba“, već s njima hoće „razgovarati u miru i čuvati mir“, ali ne i „gaziti po ubijenim Srbima, Krajišnicima“.

Komemoraciji u izbjegličkom naselju Busije nadomak Beograda nazočio je srbijanski državni vrh, najviši dužnosnici Republike Srpske, patrijarh srpski Porfirije i svećenstvo SPC-a, te više od 10.000 ljudi, uz program u kojemu je na sceni simbolično prikazano stradanje Srba od Jasenovca u vrijeme NDH do akcije Oluja koja je prethodila okončanju ratnih sukoba u Hrvatskoj i Domovinskog rata.

Prije 26 godina, nekoliko mjeseci prije stravičnih zbivanja u Srebrenici te operacije Oluja, mladi Šešeljev šegrt Aleksandar Vučić nije bio tako miroljubiv. Ukazao se u okupiranoj Glini i jasno pozivao ljude na oružje kako bi živjeli u 'Velikoj Srbiji'.

"Vi se, braćo, ne borite za ništa što nije vaše, nego da sačuvate ono što je oduvijek bilo srpsko i to mora ostati srpsko. Pre četiri godine na dnevnicima je svaku večer bilo po pola sata o onome što se dešava u Srpskoj Krajini, na Baniji, Kordunu u Lici... Što sada ima na televiziji? Kakvo je vreme u Krajini? Eto što njih interesuje. Kao da je to u inostranstvu, kao da je u Hrvatskoj? E neće moći. Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska, nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. I ono što je ostalo u Srbiji simpatizera Slobodana Miloševića ne znaju u kakvoj će državi živeti sutradan. Nitko više ne zna ni u ovoj sali ne zna za koju se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li to biti beogradski pašaluk ili neka avnojska Jugoslavija. Kakva će to država biti, ukoliko srpski radikali pobede i poraze predsjednika Srbije! Vi znate da ćete živeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupavanja više neće biti", govorio je Vučić nekoliko mjeseci prije Oluje.