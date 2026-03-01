UDAR S VISINE
VIDEO SAD objavio snimke: Naši nevidljivi bombarderi napali su postrojenja za projektile u Iranu
Američki nevidljivi bombarderi B-2, naoružani bombama od 910 kilograma, sinoć su napali utvrđena iranska postrojenja za balističke projektile. Nijedna država ne bi smjela sumnjati u američku odlučnost, objavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) uz snimku borbenih aviona na društvenim mrežama. Isti modeli vojnih aviona korišteni su i prošle godine u napadu na iranska nuklearna postrojenja. Nije navedeno odakle su poletjeli avioni koji su korišteni u ovom napadu na Iran.