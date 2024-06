VIDEO Shrvani Josip oplakuje suprugu, Štefici voda poplavila kuću: 'Sve nam je sad uništeno'

Kad se ova livada kraj nas napunila vode žena je rekla idem dolje da vidim podrum. Vrata su bila zatvorena ključem voda ih je otvorila. Zvala me, došao sam dolje, već je bilo gotovo. Ona je već bila gotova, govori nam shrvani Josip Mihalina, suprug 74-godišnje Kate koja je preminula u ponedjeljak navečer tijekom poplave i Rasinji u Koprivničko-križevačkoj županiji. Prema svemu sudeći, Katu je izdalo srce dok je gledala kako voda uništava strojeve i imovinu za koju su godinama radili.

Josip nam govori kako je u njihovom podrumu voda bila do pojasa, visine do jedan metar.

- Sve je otišlo, flakserice, motorke, škrinja, vodovod... Sve je u vodi bilo, ništa se nije moglo spasiti - prisjeća se Josip. Kad je sišao do stepenica u prvi mah suprugu nije ni vidio.

- Onda vidio sam crvenu majicu koju je imala na sebi. Invalid sam, ne mogu na noge pa sam je vukao do prve stepenice gdje nije bila voda. Nisam je mogao izvući skroz gore pa sam izašao van. Tu u kafiću preko su preko bili ljudi, došla su dva mladića. Rekao sam im da mi je žena pala u vodi. Pozvali su vatrogasce, došli su ovi naši vatrogasci rasinjski... Ženske su je masirale, oživljavale najmanje pola sata, ali ništa nisu mogli. Rekla je mrtvozornica da je smrt nastupila odmah - priča nam nesretni Josip. U kući u kojoj je živio sa suprugom, sad je ostao sam.

- Invalid sam već dugo godina, noga mi je zdrobljena. I sad se muči tako koliko dugo možeš. Ja i žena smo sami bili, kćer je udata u Njemačkoj i ima djecu, sin je isto u Njemačkoj - zamišljeno kaže Josip. Na pitanje kakvog je zdravlja bila njegova supruga, govori da je imala problema sa šečerom i tlakom, a tu su i godine. Ne pamti da je njihovo mjesto ikad prije zadesila ovakva poplava.

- Nikada mi voda u podrum nije ušla. Vidite kak je sve puno blata, zamolio sam ih da mi malo to počiste, da nasipaju barem malo šodra da ne unosim to blato unutra, tko će mi to počistiti, pa su rekli da budu - očajan je Josip, kojemu su vodu iz podruma ispumpavali vatrogasci.

Naime, iz DVD-a Rasinja na društvenoj su mreži mještane zamolili za strpljenje, dodajući da ne pamte ovakvu situaciju te da su sve raspoložive snage na terenu. Kasnije su zahvalili svim vatrogascima Vatrogasne zajednice općine Rasinja koji su priskočili u pomoć, kao i DVD-u Torčec te DVD-u Sigetec. Na terenu ih je bilo 50-ak.

- Zahvaljujemo i svim mještanima na strpljenju, ali i nesebičnoj pomoći. Imamo se u koga pouzdati kad zagusti - poručili su iz DVD-a Rasinja.

Posla za vatrogasce bilo je u cijeloj rasinji. Gospođi Štefici Pavlović, koja je invalid već 18 godina, voda je prodrla i u kuću.

- Vidite kako nam je unutra, sjedim na mokrom madracu. Sav laminat je otišao, sve čupaju van, otišao je i sav namještaj - govori očajna Štefica. Govori nam kako im je voda u kuću prodrla kroz zidove. kad je sve krenulo, suprug Žarko pokušao ju je u kolicima izvući van.

- Popiknuo se na laminat koji se podigao, udario u vrata i ozlijedio obje ruke. Tjeramo ga da ide doktoru da mu to pogledaju jer su počele naoticati, neće. Prvu pomoć mu je pružila patronažna sestra koja meni dolaziti pomagati - priča nam Štefica, koju su iz poplave izvukli vatrogasci.

- Smjestili su je kod šesteročlane obitelji. Od šoka cijelu noć nije spavala. Mi smo došli ujutro pomoći kad se voda povukla s ceste. Navečer se nije moglo nigdje, nismo se mogli probiti - govori nam Štefičina sestra.

Uz strojeve Vladi Kotiščaku u poplavi je stradalo i blago.

- Ne znamo još kolika nam je šteta. Kokoši su nam poplavljene, uginulo nam je sigurno deset kokoši. Krepala su i dva odojka, kosilica je otišla, digli smo je, ali prekasno, ne možeš se odmah snaći... Voda je poplavila podrum, ušla nam je do treće stepenice, zamalo i u kuću. Morali smo struju iskopčat - još pod dojmom prepričava Vlado.

Kaže da je voda došla vrlo naglo.

- U roku od sat vremena i manje je sve bilo puno vode. Problem je potok otraga, odite snimite kako je plitak i uzak i onda ne može voda otjecati. Da se on produbi i proširi koliko-toliko bi mogao vode progutat, ali ništa - kaže Vlado. Dodaje da su mještani na to već upozoravali načelnika općine i komunalnog redara, no problem se nije rješavao.

Većina mještana Rasinje žali nam se i na radove u sklopu projekta Aglomeracije Koprivnica.

- Radovi traju kao da je to sveto pismo. Ovu ulicu su pet puta otkapali i zakapali, pa to je katastrofa. Ne znam što rade, ali ako ne znaju neka se ne primaju posla. Dok su zakapali most stavili su malu temeljicu. Rekli smo im da ne bude to vodu gutalo, onda su stavili malo veću. Pitaju nas, što bi mi htjeli. Pa htjeli bi da se zabetonira most, produbi i proširi potok, šta je to problem? Ne bi sigurno onda ovakve poplave bile - lute se mještani.

Pričaju kako je bager tijekom tih radova presjekao telefonske linije zbog čega mjeseca dana nisu imali telefona.

- Račun je normalno došao iako telefona nismo imali. To vam je tak - sliježe ramenima mještanin Rasinje.