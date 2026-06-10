VIDEO Šimunić: 'Ja bum večeras opet mirno spal. Smeta im kad se govori istina i pošteno dela'

VJERNI NAVIJAČ

VIDEO Dječak ispred hotela čekao 'vatrene' za rođendan: 'Imam samo jednu želju...' Ispred hotela Aka u Aleksandriji okupila se nekolicina hrvatskih navijača u iščekivanju dolaska Vatrenih. Jedan od njih je dječak Lukan, koji je s ocem Vladom stigao iz obližnjeg Arlingtona. Lukanu je danas rođendan, a imao je samo jednu želju: dobiti dres i fotografirati se s kapetanom Lukom Modrićem. I sam se bavi sportom, igra tenis i, naravno, nogomet. Otac i sin već imaju ulaznice i idu na posljednju utakmicu Hrvatske u skupini protiv Gane.

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