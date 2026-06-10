AKCIJA USKOK-A
VIDEO Šimunić: 'Ja bum večeras opet mirno spal. Smeta im kad se govori istina i pošteno dela'
OROSLAVJE - Jasno je da je ovo politički motivirano, smeta im kad se govori istina, kad se 'dela' pošteno. Ja bum večeras mirno spal, rekao je Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, kojemu je jutros oko 6 ujutro policija po nalogu USKOK-a upala u kuću gdje živi s roditeljima. Izuzeli su dokumentaciju, računala, mobitele zbog provođenja dokaznih radnji. USKOK je demantirao da je riječ o istrazi povezanoj sa sportskim savezima.