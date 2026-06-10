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AKCIJA USKOK-A

VIDEO Šimunić: 'Ja bum večeras opet mirno spal. Smeta im kad se govori istina i pošteno dela'

OROSLAVJE - Jasno je da je ovo politički motivirano, smeta im kad se govori istina, kad se 'dela' pošteno. Ja bum večeras mirno spal, rekao je Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, kojemu je jutros oko 6 ujutro policija po nalogu USKOK-a upala u kuću gdje živi s roditeljima. Izuzeli su dokumentaciju, računala, mobitele zbog provođenja dokaznih radnji. USKOK je demantirao da je riječ o istrazi povezanoj sa sportskim savezima.

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Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić: "Ja budem večeras opet mirno spal" VIDEO
Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić: "Ja budem večeras opet mirno spal" | Video: 24sata/pixsell
NEVJEROJATNO

VIDEO Neobična vožnja u Novalji: 'Vraćali su se sa Zrća, a ona je sjela u prtljažnik auta'

Jedna putnica u Novalji, čini se, nije stala u auto. Išli su sa Zrća, a sa hrpom stvari sjela je u prtljažnik. Zatim je suputnica i zatvorila. Kako nam kaže čitatelj koji je za vikend takvu vožnju snimio, radi se o strancima.

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Austrijski način vožnje VIDEO
Austrijski način vožnje | Video: čitatelj/24sata
PLJUNUTI DONALD

VIDEO Bivol Donald Trump pravi je hit u Bangladešu: 'Luksuzno živi, kao pravi predsjednik...'

Albino bivol imena Donald Trump postao je prava zvijezda u Bangladešu. Ovaj primjerak od više od 700 kilograma zamalo je završio žrtvovan, ali je nakon vladine intervencije premješten u ZOO u Dhaki gdje uživa u luksuzu. "Došao sam posjetiti Donalda Trumpa. Otkrio sam da su mu osigurali ventilatore, prostirke i njegovatelja koji ga vjerojatno kupa 24 sata na dan! Živi u pravom luksuzu, kao pravi predsjednik", kazao je jedan posjetitelj ZOO-a...

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Viralni bivol "Donald Trump" iz Bangladeša uživa u luksuzu u zoološkom vrtu nakon intervencije vlade VIDEO
Viralni bivol "Donald Trump" iz Bangladeša uživa u luksuzu u zoološkom vrtu nakon intervencije vlade | Video: 24sata/reuters
IZNENADIO IH

Snimka kod Rogoznice: 'Morski pas plivao nam je oko broda...'

Jedan je naš čitatelj, pokraj broda na kojem je bio, snimio morskog psa, 20-ak kilometara dalje od Rogoznice u utorak oko 23 sata. Ostao je iznenađen koliko se približio. Prema snimci, najvjerojatnije se radi o morskoj lisici.

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Morski pas kod Rogoznice VIDEO
Morski pas kod Rogoznice | Video: čitatelj/24sata
ZAPOČEO JE 'AMERIČKI SAN'

VIDEO Pogledajte oduševljenje navijača kada su ugledali Luku Modrića! Kapetan ih pozdravio

ALEXANDRIA - Reporter 24sata Hrvoje Tironi nalazi se u Washingtonu, gdje je dočekao dolazak hrvatske reprezentacije u hotel Aka. Reprezentativci su nakon deset sati leta umorni odmah otišli u sobe, no svaki je pozdravio okupljene navijače. Najviše pljeska izazvao je kapetan Luka Modrić.

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Hrvatski reprezetativci stigli u Alexandriju VIDEO
Hrvatski reprezetativci stigli u Alexandriju | Video: Hrvoje Tironi/24sata
VJERNI NAVIJAČ

VIDEO Dječak ispred hotela čekao 'vatrene' za rođendan: 'Imam samo jednu želju...'

Ispred hotela Aka u Aleksandriji okupila se nekolicina hrvatskih navijača u iščekivanju dolaska Vatrenih. Jedan od njih je dječak Lukan, koji je s ocem Vladom stigao iz obližnjeg Arlingtona. Lukanu je danas rođendan, a imao je samo jednu želju: dobiti dres i fotografirati se s kapetanom Lukom Modrićem. I sam se bavi sportom, igra tenis i, naravno, nogomet. Otac i sin već imaju ulaznice i idu na posljednju utakmicu Hrvatske u skupini protiv Gane.

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Navijač Luke Modrića VIDEO
Navijač Luke Modrića | Video: Hrvoje Tironi/24sata

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