VIDEO Sirena se oglasila u ZG skupštini i preplašila zastupnike

Aktualni sat zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak je uz kritike oporbe obilježen raspravama o najavljenim otkazima u Zagrebačkom holdingu, a zastupnike je uoči početka uznemirio zvuk nalik sireni koji se u dvorani čuo zbog tehničke greške.

Zvuk nalik sireni začuo se nakon prve pauze na sjednici i vidno uznemirio prisutne zastupnike, a iz Skupštine se doznaje kako je bila riječ o tehničkoj greški.

Među pitanjima na aktualnom satu oporbeni zastupnici ponovo su kritizirali postupak utvrđivanja viška radnika u Holdingu.

Na optužbe potpredsjednika Skupštine Nenada Predovana (Stranka rada i solidarnosti) da se radi o huškačkom rješavanju "bandićevaca", gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je kako je u procesu sve čisto i temelji se na zakonu.

Odgovarajući na pitanje zastupnika HDZ-ovog zastupnika Vladimira Ivičeka o statusu drobilica kupljenih za oporabu glomaznog i građevinskog otpada, Tomašević je istaknuo kako je dobivanje dozvola za njihov rad u završnoj fazi.

- Dozvola za drobilicu za građevinski otpad je pri kraju, moguće je da će to biti sljedeći tjedan. I druga dozvola, za glomazni otpad je u završnoj fazi - rekao je Tomašević i dodao da one nisu mogle biti zatražene prije no što ih je dobavljač isporučio.

- U međuvremenu, koriste se unajmljene drobilice, čiji trošak ne smije biti viši od 200.000 kuna - kazao je.

HDZ-ovca Marija Župana zanimalo je gdje je smještena novoizabrana ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Zdenka Badovinac, s obzirom da se radi o osobi iz Slovenije za koju je Upravno vijeće muzeja zatražilo smještaj u gradski stan.

Gradonačelnika je pitao gdje je ona prijavila boravište ili prebivalište, na što mu je Tomašević uzvratio protutužbom da HDZ-ovce i inače zanimaju "boravišta, prebivališta i gradski i državni stanovi".

- Ništa nisam potpisao niti je o takvim stvarima povjerenstvo odlučivalo. Nije u korištenju nijednog gradskog stana - rekao je Tomašević te najavio da se ide u reviziju korištenja gradskih stanova.

Oporbi iz HDZ-a i Stranke rada i solidarnosti poručio je da će se "posebno iznenaditi" kada vide po kojim se osnovama koriste gradski stanovi. Zastupnik Župan je, s druge strane, pozvao da se provjere njihova saznanja da je ravnateljica Badovinac smještena u jednom od apartmana MSU-a.

