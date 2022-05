VIDEO Snažno nevrijeme je pogodilo Zagreb i okolicu: Puše jak vjetar, kiša poplavila ceste

Jako nevrijeme pogodilo je petak oko 20 sati Zagreb i okolicu. Građane je uznemirila jaka grmljavina, popraćena snažnim vjetrom i kišom.

Zapadno od Zagreba pala je jaka kiša što je prozročilo i bujice na cestama.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) javlja kako je na snazi meteoalarm na zagrebačkom i karlovačkom području zbog grmljavine i munja.

Ružno vrijeme nastavit će se i sutra.

- U većini krajeva djelomice sunčano, no u prvom dijelu dana na zapadu unutrašnjosti oblačnije. Uglavnom će u središnjim i gorskim krajevima mjestimice pasti malo kiše, a u unutrašnjosti Dalmacije i Istre poslijepodne lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita lokalno i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17 °C, na Jadranu ponegdje malo viša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 °C, na zapadu unutrašnjosti malo niža - javlja DHMZ.

