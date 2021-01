Stigla je prava zima, minusi su u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Snijeg pada čak i na jugu, u Makarskoj.

Pogledajte video: Snijeg u Dalmaciji

Mnogi Zagrepčani krenuli su na Sljeme, ali neki nisu daleko došli. Čitateljica koja nam je poslala fotografiju tvrdi da nije mogla ni blizu Sljemenske ceste. Sve je zakrčeno, gužve su ogromne.

Prognoza vremena za danas

Pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz slab snijeg, uglavnom u istočnim i gorskim predjelima. Na Jadranu će biti kiše, češće na otocima, dok će duž obale pasti i malo snijega. Očekuje se i postupno smanjenje naoblake i razvedravanje osobito navečer. Vjetar na kopnu slab, a u sjevernim i istočnim krajevima umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će vjetar biti slab i umjeren jugoistočni i istočni, uz obalu ponegdje i bura, a navečer posvuda bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od -2 do 3, na Jadranu između 3 i 7 °C, piše DHMZ.

Prognoza za sutra

Djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana prolazno više oblaka, osobito u unutrašnjosti. U noći i ujutro na kopnu je lokalno moguća magla. Vjetar slab, od sredine dana i umjeren jugozapadni i zapadni. Na Jadranu će jaka bura, lokalno s olujnim udarima, oslabjeti i okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od -12 do -6, na Jadranu od -2 do 2 °C. Najviša dnevna temperatura između -1 i 3 na kopnu te od 3 do 8 °C u unutrašnjosti Dalmacije, duž obale i na otocima, javlja DHMZ.