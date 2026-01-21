VIDEO Snijega im je preko glave! Grad na Kamčatki u totalnom ledenom kaosu

OTKAZANI BROJNI LETOVI
VIDEO Nevjerojatni prizori iz Libije. Pješčana oluja obojila je nebo u narančasto. Ima i žrtava
Snažna pješčana oluja pogodila je Libiju u utorak i otkazala letove u dvije zračne luke. Najteže pogođen je grad Bengazi koji je bio prekriven gustom narančastom izmaglicom. Agencija Anadolu javlja kako je najmanje jedan poginuli te 15 ozlijeđenih u oluji.
01:22
Pješčana oluja u Libiji
Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Majka koja je u Savu bacila trogodišnju kćer osuđena je na 15 godina zatvora. Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji. Boris Vujčić nominiran je za potpredsjednika ECB-a. Dvije teško ozlijeđene djevojčice iz Afrike mogle bi na liječenje u Hrvatsku. Thompson nastupa u Rijeci okružen antifašističkim simbolima. KBC Rebro tvrdi da na hitnoj nema kaosa. Trump ponovno traži Grenland i napada europske saveznike. Rušenje zgrade Vjesnika je odgođeno.
03:58
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji
Video: 24sata/Video
KVARNER SLAVI
VIDEO 'Najduži susret u HNL-u' pripao Rijeci. Pogledajte golove iz prošle i nove godine u Puli...
ISTRA 1961 - RIJEKA 1-2 U utakmici koja je prekinuta zbog magle 14. prosinca, Rijeka je u nastavku stigla do pobjede i skočila na treće mjesto. Prije prekida, to jest, do 16. minute, zabijali su Lawal za Istru te Menalo za Rijeku. U nastavku se ključni trenutak dogodio u 75, minuti kada je novi igrač gostiju, Tornike Morčiladze, izborio penal, a Tiago Dantas ga realizirao.
01:30
Golovi na utakmici Istra - Rijeka
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NEVJEROJATNO
VIDEO 'Manijak se u Zagrebu vozi po pješačkoj stazi. Još trubi pješacima da se maknu, užas!'
Jedan vozač odlučio je voziti po pješačkoj stazi, sve od Štefanovečke pa do Osječke ulice. Kako nam kaže čitatelj, vozač je trubio pješacima da se maknu. Upit smo poslali policiji, a odgovor ćemo objaviti kad stigne.
00:32
Vozio po nogostupu u Zagrebu
Video: Čitatelj 24sata
SNJEŽNI KAOS
VIDEO Rekordni snijeg zatrpao Kamčatku. Ovako izgleda kad moraš kopati tunele kroz grad
Ruski dalekoistočni poluotok Kamčatku snijeg je potpuno zatrpao. To su najobilnije snježne padaline u zadnjih 60 godina, a nanosi su visoki po nekoliko metara. Video objavljen u ruskim medijima prikazuje mještane kako hodaju po snježnim nanosima uz semafore i hrpe snijega visoke nekoliko metara uz ceste.
03:57
Rusi hrabro podnose rekordne snježne padaline na Kamčatki
Video: 24sata/reuters