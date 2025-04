VIDEO Bik u noćnoj šetnji kod Velike Gorice: 'Ogroman je bio, kao bizon. Djeca se plaše!'

SLUŽBE NA TERENU

VIDEO Ovo je mjesto gdje se srušio helikopter u New Yorku, najmanje jedan čovjek poginuo NEW YORK - Helikopter se srušio u rijeku Hudson u New Yorku, priopćila je policija. Najmanje jedan čovjek je poginuo, potvrdila je njujorška policija. Nesreća se dogodila oko 15:15 po lokalnom vremenu u blizini Jersey Cityja, nedaleko od skulpture Water's Soul. Prema navodima njujorške policije, u letjelici je bilo najmanje pet ljudi – dvoje odraslih, dvoje djece i pilot. Vjeruje se da je u pitanju turistički helikopter koji je bio na letu oko Manhattana.

