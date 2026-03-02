VIDEO Snimili su pad moćnog američkog vojnog aviona u Kuvajtu! Pilot se katapultirao

SLATKI GLUMCI
VIDEO Zaboravite Oscare. Psećim zvijezdama iz filmova dodijelili nagrade: Vau, vau!
LONDON - Nagrade Fido, koje se dodjeljuju po 20. put, slave najbolje pseće glumačke izvedbe u filmovima kroz niz različitih kategorija. Među onima koji su došli preuzeti nagrade bili su Rosie, springer španijelica koja je glumila u filmu 'I Swear', Toad, Jack Russell terijer iz filma 'Hamnet', te Rosie, rotvajlerica iz filma 'Pillion'. Nagradu 'Comedy Canine' osvojio je Merv, oštrodlaki terijer koji glumi u istoimenom filmu. Završna nagrada, 'Best in World', pripala je Dixie, američkom buldogu, za njezinu ulogu u filmu 'Dragonfly', u kojem je glumila uz glumicu Brendu Blethyn. Nagrade Fido utemeljio je filmski novinar Toby Rose, smatrajući da, budući da glumci imaju brojne svečane dodjele nagrada, i psi iz filmskog svijeta zaslužuju vlastito priznanje.
VIDEO Beljo i Stojković odveli Dinamo na plus 7 od Hajduka. Pogledajte golove iz Maksimira
DINAMO - GORICA 4-2 "Modri" su ispali iz Europe ranije ovog tjedna, ali nije to previše uzdrmalo momčad uoči domaćih izazova. Dinamo je Gorici zabio četiri, od čega Beljo dva, jedan Stojković, a jedan Soldo. Za goste su zabili Trontelj i Erceg. Dinamo bježi Hajduku sedam bodova, a idućeg vikenda na rasporedu je derbi na Poljudu
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump prijeti, Putin osuđuje, Iran najavljuje veliku osvetu...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ubijen iranski vođa ajatolah Ali Hamnei. Iran najavio veliku osvetu, Trump odmah poslao oštro upozorenje Teheranu. Na ulicama iranskih gradova jedni slave smrt ajatolaha, drugi tuguju. Iran zatvorio Hormuški tjesnac, cijena nafte već raste. Putin osudio ubojstvo ajatolaha. Hrvatski nogometaši uspjeli su pobjeći iz Irana. Novo usklađivanje mirovina, povećanje oko 2,7 posto.
VIDEO U Rovinju uništili minu-grdosiju iz 2. svjetskog rata! Bila je teška gotovo 600 kg...
ROVINJ: Iz uvale Lone u nedjelju je uklonjena, a onda i uništena, protubrodska mina iz 2. svjetskog rata, ukupne težine 580 kilograma s 300 kilograma eksplozivnog punjenja. Nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove. Riječ je zahtjevnoj akciji te se ona sigurno provela u različitim fazama. Mina se prvo uklonila iz mora, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji - priopćila je u nedjelju Policijska uprava istarska.
VIDEO Lokomotivi zbog bizarne situacije poništili gol, Dantas i Adu Adjei zabili za slavlje Rijeke
RIJEKA - LOKOMOTIVA 2-0 Utakmice nakon europskih izazova znaju biti neugodne, ali Riječani su uspješno riješili goste iz Zagreba. Lokosi su prvi zabili preko Vešovića, ali gol mu je poništen jer se nakon VAR snimke vidjelo da je lopta pogodila Stojakovića u leđa na putu prema golu, a on je bio u zaleđu. Dantas je zabio u 13. za 1-0, a Adu-Adjei potvrdio je pobjedu u 96.
