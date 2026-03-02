VIDEO Snimili su pad moćnog američkog vojnog aviona u Kuvajtu! Pilot se katapultirao

SLATKI GLUMCI

VIDEO Zaboravite Oscare. Psećim zvijezdama iz filmova dodijelili nagrade: Vau, vau! LONDON - Nagrade Fido, koje se dodjeljuju po 20. put, slave najbolje pseće glumačke izvedbe u filmovima kroz niz različitih kategorija. Među onima koji su došli preuzeti nagrade bili su Rosie, springer španijelica koja je glumila u filmu 'I Swear', Toad, Jack Russell terijer iz filma 'Hamnet', te Rosie, rotvajlerica iz filma 'Pillion'. Nagradu 'Comedy Canine' osvojio je Merv, oštrodlaki terijer koji glumi u istoimenom filmu. Završna nagrada, 'Best in World', pripala je Dixie, američkom buldogu, za njezinu ulogu u filmu 'Dragonfly', u kojem je glumila uz glumicu Brendu Blethyn. Nagrade Fido utemeljio je filmski novinar Toby Rose, smatrajući da, budući da glumci imaju brojne svečane dodjele nagrada, i psi iz filmskog svijeta zaslužuju vlastito priznanje.

