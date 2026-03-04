NAJMANJE 80 MRTVIH
VIDEO Snimili trenutak kad je američki torpedo pogodio ratni brod Irana: Skoro se prepolovio
Trumpov ministar rata Pete Hegseth poručio je danas kako su američke snage torpedom potopile iranski ratni brod u Indijskom oceanu. "To je prvi put da je neprijateljski brod potopljen torpedom od 2. svjetskog rata", kazao je Hegseth. Pojavile su se i snimke na kojima se vidi kako Amerikanci razaraju iranski brod. Na brodu je bilo oko 180 članova posade, njih 32 je spašeno. BBC javlja kako je najmanje 80 mrtvih na iranskom brodu u ovom napadu. Hegseth je danas kazao i kako su ubili vođu iranske jedinice čiji je zadatak bio ubiti Trumpa...