VIDEO SNIMILI TRENUTAK UŽASA Izraelci opet 'udarili' na Gazu. U napadu ubijena jedna osoba...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ivica i njegov Bobi (15) ganuli su Hrvatsku: 'Najbolji prijatelj' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Svakoga dana po tri puta starog i bolesnog ljubimca Bobija (15) vozi u tačkama u šetnju 74-godišnji umirovljenik Ivica Penić iz Zagreba. Kaže da se 15-godišnjem psu brine kao o djetetu jer mu je najbolji prijatelj. Svakodnevna Ivičina briga za Bobija dirnula je cijelu Hrvatsku nakon što ga je snimila susjeda i izrazila mu divljenje u Facebook grupi. Od tada Ivici, koji nema društvene mreže, stari mobitel ne prestaje zvoniti. Vedran Špehar, državni tajnik ministra Šušnjara bez pristanka susjeda iznajmljuje apartmane, zakon je zaobišao tako da je dobio suglasnost investitora prije prodaje. Iran odbacio Trumpov plan od 15 točaka za okončanje američkih napada. Poručili da će rat završiti pod njihovim uvjetima. Upaljen crveni meteoalarm za gospićku regiju zbog snijega i riječku zbog orkanske bure. Preporučuje se izbjegavanje putovanja. Vatrogasci dobili robote pomagače...

