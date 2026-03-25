HOROR U GAZI
VIDEO SNIMILI TRENUTAK UŽASA Izraelci opet 'udarili' na Gazu. U napadu ubijena jedna osoba...
Reuters je objavio snimku za koju pišu da prikazuje izraelski udar na šatorsko naselje u Dei Al-Baham u Gazi. Nad naseljem u kojem žive raseljeni Palestinci dignuo se gusti oblak dima nakon strašnog udara... "Do eksplozije je došlo nekoliko stotina metara od našeg šatora, ali ostaci su padali i po nama, puno je ozlijeđenih", rekla je Khalil (57) za AFP. U ovom udaru ubijena je najmanje jedna osoba.