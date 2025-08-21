ČOVJEK ZAGLAVIO U AUTU
VIDEO Snimka prometne nesreće na obilaznici: 10 ljudi ozlijeđeno, među njima dijete
ZAGREB U velikoj prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici ozlijeđeno je 10 ljudi, a jednog čovjeka su vatrogasci morali vaditi iz automobila. Vatrogasci su dojavu o nesreći između Lučkog i Jankomira zaprimili u četvrtak u 12.10 sati. Kako neslužbeno doznajemo, u teškoj nesreći je 10 ozlijeđenih, od toga su teže ozlijeđeni muškarac i dijete starosti cca 2 godine, te su prevezeni u bolnicu.