VIDEO Šok i suze u Prištini nakon presude Hachiju

KAKVA INOVACIJA

VIDEO Prvi u Hrvatskoj isprobali smo Terminator mobitel: Ovako radi novi Honor Robot Phone Na probu nam je stigao prvi HONOR Robot Phone, koji je nedavno predstavljen u Kini. Spojili su mobitel i akcijsku kameru, pa ima motorizirani 4-DoF gimbal koji pomiče sustav kamera i može vas pratiti. Tu su glavna kamera od 200 MP, 200 MP periskopska telefoto kamera i 50 MP ultraširoka kamera. Pokreće ga Snapdragon 8 Elite Gen 5, ima bateriju od 7060 mAh i punjenje od 120 W. U Kini cijena kreće od oko 1283 eura. Uskoro donosimo prve dojmove.

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