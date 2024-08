VIDEO Spasili su supa iz mora: 'Najmlađi sin ga je prvi vidio, izvukli smo ga, povraćao je'

Četveročlana obitelj, mama Kristina, tata Raul, Nolan i Tian, uobičajeni izlet barkom će pamtit zauvijek.

- Bili smo na brodu, vozili smo se iz pravca Krka prema Prviću i vidjeli smo nešto na moru, mislili smo da je gnjurac. Mali najmlađi ga je zapravo vidio, Tian, ima osam i pol godina. Kako smo se približili vidjeli smo da je to bjeloglavi sup. Vidjeli smo da pliva, pokušava se spasiti ali nije mogao, bio je sav mokar, skupa s krilima - govori Kristina.

Pogledajte video: Spasili bjeloglavog supa

Pokretanje videa... 00:25 Spašavanje bjeloglavog supa između Baške i otoka Prvića | Video: 24sata Video

'Bio je slab, povraćao je'

I onda su se bacili u akciju spašavanja.

- Privukli smo ga na barku, digli smo ga gore i zvali smo Oporavilište na Belom. Rekli smo svoju lokaciju, a oni su nam rekli kako da ga držimo da nas ne ozlijedi. On je u početku bio jako slab, ispovraćao se. Na kraju je došao k sebi, počeo je biti aktivan, a dosta je opasan, pa smo mu prema uputama stavili mrežu na glavu da može disati, a da nas ne može ozlijediti. Muža je uspio dva puta gricnuti za prst. Čekali smo 40-ak minuta, pa su došli dečki, oni inače patroliraju oko Krka, to je njihov taj đir. Oni došli po njega, preuzeli ga, zahvalili nam i odvezli ga direktno u Beli u Oporavilište. Rekli su nam da kad god želimo, da možemo svratiti, dobrodošli smo. On je jadan letio s Krka, na Prvić, to je jedan nenastanjeni otok u tu pored, tamo često imaju prelete i borave - objašnjava Kristina.

Foto: Čitatelj 24sata

'Svaka čast ovoj obitelji!'

Tko zna koja bi bila sudbina malog bjeloglavog supa da ga Tian nije uočio, i da cijela obitelj nije odlučila spasiti životinju.

- Tu obitelj svakako treba pohvaliti. Napravili su najbolje što su mogli, to je stvarno za svaku pohvalu - govori Tomislav Anić, stručni suradnik u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli.

Foto: Čitatelj 24sata

Zahvaljujući Tianu i njegovoj obitelji, i djelatnicima Oporavilišta, ovaj bjeloglavi sup će biti dobro.

- U tom trenutku kad nas je zvala obitelj, poslali smo SUP patrolu. To je nova služba koja dva mjeseca stražari na kvarnerskim otocima, proizašla je iz projekta Life SUPport. Voditelji su udruga BIOM, mi smo partneri. Imamo tu zajedničku službu koju smo odmah poslali. Oni su preuzeli supa koji je sad stabilno, vadili smo mu krv i čekamo nalaze. Nadamo se da će biti dobro i kad bude vrijeme, pustit ćemo ga - govori Anić.

Foto: Čitatelj 24sata

SUP patrola brodom patrolira uz otoke i spašava supove koji padnu u more. Cilj je da poboljšaju uvjete gniježđenja i preživljavanje ovih impresivnih gospodara neba nad Jadranom.

- To je mlada ptica, ovogodišnja ptica. Imaju specifično gniježđenje na kvarnerskim liticama iznad mora. Prilikom prvih letova zna se dogoditi zbog neiskustva ili uznemiravanja čovjeka, da padnu u more gdje joj je potrebna pomoć. Naime, oni kad se skroz smoče se utope. Službe su na terenu da odrade ta spašavanja, a velike pohvale i svima onima koji se sami ovako odvaže kao ova obitelj i sami ih spase pa nas nazovu - govori Anić.