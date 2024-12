VIDEO Što bi tek bilo da je dobio duplo glasova?! Tokić Kartelo je napravio najluđi tulum od svih

"Mama, volim te!", vikao je iz petnih žila Niko Tokić Kartelo na kraju lude zabave u svom stožeru. Dobio je najmanje glasova hrvatskih birača, ali je, nema sumnje, napravio najbolji "party" od svih predsjedničkih kandidata. Toliko dobar, da se čovjek pita što bi tek bilo da je i glasova bilo barem dvostruko više.

Pokretanje videa... 01:11 Niko Tokić Kartelo: 'Ovo su mi posljednji izbori'. Lozo: 'Bojim se zamjene stanovništva' | Video: 24sata Video

Njegova fešta na 14. katu poslovnog tornja u Zagrebu okupila je šezdesetak ljudi, uglavnom prijatelja, rodbine, poslovnih suradnika, koji su za svoga Niku cijelu večer sipali samo riječi hvale. A da danas izlazimo na izbore, nema sumnje da bi Tokić Kartelo dobio barem dva posto glasova, jer je sinoć urbi et orbi pokazao svoje brojne radosti i talente - plesao je, pjevao, mašio se čak i novinarskih mikrofona da bi u njih zapjevao, pokazao nam je i svoju knjigu koju je napisao u kampanji, zove se "Vlak bez voznog reda - Put jednog života", ne prodaje ju, samo dijeli. Uspomene su to na djetinjstvo, na suočavanje s ratnim strahotama, na stvaranje biznisa koji ima, na sve što je, kaže, oblikovalo njegov životni put.

- Politika je bila prirodni nastavak tog puta. Shvatio sam da život uvijek nosi jednu dublju poruku pa je i ova knjiga svojevrsna 'poruka u boci' za moje poromke, prijatelje i buduće generacije, kazao nam je Tokić Kartelo, 58-godišnji otac dvoje djece i djed četvero unučadi.

- Ma da vi samo znate kakav je čovjek naš Željko, i koliko on drugima pomaže!. Taj vam ne može čuti da je nekome loše, odmah uskače upomoć. Da su barem svi znali kakav je kad su išli glasati, jer on doista voli ljude, zbog čega je želio pomoći i ovoj napaćenoj državi, rekao nam je jedan od Željkovih, odnosno Nikinih prijatelja u stožeru. Jer, kako je prije koju godinu promijenio ime, za neke je i dalje Željko, uglavnom za svoju ekipu iz Dubrave koja ga je srčano došla podržati, za neke je pak Niko, kako se nazvao sam, u čast ocu. Od majke Ružice je pak uzeo djevojačko prezime, Kartelo. U stožeru se očekivalo i nju, majku, gospođu Ružicu, zbog nje je, na kraju krajeva, postao medijska zvijezda kad je u eteru zaplakao, potresen ulaskom u predsjedničku utrku.

Zagreb: Niko Tokić Kartelo u svom stožeru pjevao s tamburašima iz sveg glasa | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Mama, uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Hrvatske!, u suzama je izjavio je početkom prosinca, i ostao zapamćen za sva vremena. Mama ipak jučer u stožer nije došla, bilo bi joj to prenaporno, kazao je Tokić Kartelo, i više puta tijekom večeri ju pozdravio. Priznao nam je kako je majci pao kamen sa srca što nije pobijedio, jer predsjednički posao može biti čak i poguban.

U međuvremenu je svoje pristaše i novinare Tokić Kartelo zabavljao imitiranjem Elvisa, plesom s gospođom suprugom, Nevijom Tokić Kartelo, mašio se mikrofona u više navrata.

Osim književnog prvijenca, pokazao nam je i svoje tetovaže na rukama.

- Ovo su kornjače, životinje koje idu daleko od kuće, ali se kući uvijek i vraćaju, baš kao i ja. Na drugoj mi je ruci astrološki znak raka, taj sam, a po tijelu imam još neke, koje nisu za pokazivanje, ali reći ću vam da su ljubavne, kazao nam je Tokić Kartelo. Roditelji su mu, kad je bio mali, radili u Njemačkoj, gdje je jedno vrijeme poslije radio i sam, danas ima biznis u Hrvatskoj, koji vodi sa suprugom.

Pokretanje videa... 03:25 Rasplesani Niko Tokić Kartelo | Video: Bojana Mrvoš/24sata

- Nek' ovo bude naš svojevsrni doček Nove godine!, vikao je okupljenima kad su stigli rezultati prvih anketa. Poptuni poraz u sekundi je pretvorio u slavlje, jelo se i pilo, bio je to "dernek" koji diže i mrtve. Tu mjesta za poraz nije bilo.

- Ako sam zadnji, zadnji sam, tako je kako je. Ostavljam se politike, gasim društvene mreže, kako sam i obećao, i idem na odmor!; poručio je u kameru 24sata. Nije prošlo dugo, stigli su i tamburaši, Tokić Kartelo je odmah zaplesao sa svojom suprugom, mašio se čak i televizijskih mikrofona pa zapjevao "Nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene..."

Brat Draženko Tokić otkrio nam da mu je Niko za Božić poklonio automobil, ispričao kako je pomagao ljudima nakon potresa na Baniji, kako pomaže svima stalno.

- Pratio sam ga čitavu kampanju, noć i dan bio s njim, vozio ga, i on me je sad za Božić iznenadio najvećim poklonom koj sam ikad dobio - novim autom! Ja sam zato pobjednik ovih izbora, kroz smijeh je kazao brat. Jako su povezani od djetinjstva, kao prst i nokat su, kaže da mu je žao što Niko nije dobio ove izbore.

Zagreb: Niko Tokić Kartelo u svom stožeru pjevao s tamburašima iz sveg glasa | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Jer on doista ima želju svima pomagati, tako bi pomogao i našim građanima. Zato mi je žao što ljudi to nisu prepoznali, no shvaćam da je bilo i premalo prostora da bi on došao do izražaja. Možda u nekoj sljedećoj kampanji... rekao je za 24sata Draženko Tokić. No njegov je brat nakon poraza suradnici odmah doviknuo: "Gasi sve mreže!", siguran da u politiku više neće. Suprugu će, otkrio nam je, odvesti na Barbados ili već neku takvu egzotičnu destinaciju, ona nam je sama pak priznala kako je sretna što joj se suprug napokon "vraća" kući nakon naporne kampanje.

- Imamo dobar posao koji zajedno vodimo, imamo lijep život, nastavljamo s njim, poručila je gospođa Tokić Kartelo, i ponovno zaplesala s odabranikom svog srca.

A on je, nema sumnje, svojim postizbornim nastupom u stožeru osvojio puno više srca birača nego glasova. Na prve taktove Olivera skinuo je sako, ostavši u bijeloj košulji, podizao je atmosferu do zadnje minute. U jednom su trenutku svi uglas vikali: "Ovdje Ni(t)ko nije normalan, nije normalan..", baš kao da izbora nikad nije ni bilo, i kao da su kod svoga Nike u dvorištu, na jednoj od fešti koje za svoje prijatelje često priređuje.