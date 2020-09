\u0160to to tjera \u010dovjeka da za\u0161titi hrpetinu lima da bi u isto vrijeme ugrozio svoj, ali i tu\u0111i \u017eivot?

<p>Jučer je bilo problema u prometu u nekim dijelovima Dalmacije. Na brzoj cesti Solin-Klis nastala je poledica, a na autocesti kod Dugopolja vozači su zaustavili automobile ispod nadvožnjaka nakon što je počela jaka tuča.</p><p>Video je objavila Facebook stranica <a href="https://www.facebook.com/prometnezgode" target="_blank"><strong>'Prometne zgode i nezgode'</strong></a>.</p><p>Na snimci se vidi kako se vozači zaustavljaju kako bi zaštitili svoje aute. To je postao opasan trend kojeg, nažalost, sve više viđamo na našim prometnicama.</p><h2>Video: Štite aute i ugrožavaju živote</h2><p>Što to tjera čovjeka da zaštiti hrpetinu lima da bi u isto vrijeme ugrozio svoj, ali i tuđi život?</p><p>Jer, nije teško pogoditi što bi se dogodilo da je na ovu skupinu auta naletio šleper.</p><p>Što učiniti kako bismo spriječili ljude da rade ovakve gluposti? Kazne očito ne pomažu. Možda bi pomogle da su veće. Ali nisu. HAC ima kamere, HAK obavještava i educira vozače.</p><p>Često u ovakvim situacijama i policija izlazi na teren pa rastjera vozače koji su mislili da je baš pametno stati nasred autoceste i čekati da prođe nevrijeme.</p><h2>Što kaže zakon?</h2><p>Onaj tko zaustavi vozilo nasred autoceste kaznit će se po članku 140 Zakona o sigurnosti prometa na cestama u kojem piše - na autocesti vozač ne smije zaustaviti ili parkirati motorno vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno uređene i obilježene. </p><p>Za taj prekršaj previđena je kazna u iznosu od 500 kuna. Potraži li pak spas od tuče u tunelu vozač može biti kažnjen s 1000 do 2000 kuna.<br/> </p>