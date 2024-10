VIDEO Što je Željezna kupola i kako ona brani Izrael? Radar, 800 raketa i 'Davidova praćka'

Proizvod je izraelskih tvrtki Rafael i IAI. Do sada se pokazao veoma učinkovitim protiv raketa i projektila malog i srednjeg dometa te topničkih i minobacačkih granata.

Prema neslužbenim podacima Izraelske obrambene snage raspolažu s 10 bitnica. U planu je opremiti ih s dodatnih pet bitnica. Bitnica sastoji se od radara za otkrivanje i praćenje ciljeva, zapovjednog centra za upravljanje sustavom (Battle Management & Weapon Control - BMWC) i lansera. Radar je proizvod izraelske tvrtke Elta, radi se o najsuvremenijem radaru s aktivnom faznom rešetkom (AESA) EL/M-2084. Unutar sustava Iron Dome radar se koristi za rano otkrivanje raketa, topničkih i minobacačkih granata, praćenje putanje njihovog leta i navođenje projektila na njih. Domet otkrivanja je 70 kilometara.

Podaci s radara prenose se u zapovjedni centar gdje se obrađuju podaci u realnom vremenu i procjenjuje se putanja leta otkrivenih ciljeva. Ukoliko računalni sustav BMWC-a izračuna da projektili neće pasti na naseljeno mjesto na njih sustav ne djeluje. Zapovjedni centar nadzire do četiri mobilna lansera u kojima se nalaze vođeni presretači Tamir. Svaki lanser može primiti do 20 projektila, što znači da svaka bitnica u svome arsenalu ima spremno 80 projektila.

Presretač Tamir je dug tri metra, promjera 160 mm, mase 90 kilograma, a domet mu je od četiri do 70 kilometara. Taktika uporabe Izraelca je ispaljivati dva projektila na svaki opasan cilj kako bi on sigurno bio uništen. Neke od bitnica štite Izrael od napada iz Libanona i Gaze. Ako pretpostavimo da područje Izraela štiti 10 bitnica one mogu presresti 800 projektila odnosno 400 - ako su ispaljivali po dva po opasnom cilju. Opasnost se znatno uvećava ukoliko Iran ispali nekoliko tisuća projektila u kratkom vremenskom roku jer Izrael neće imati dovoljno vremena da se lanseri ponovno napune i presretnu nove tisuće raketa koje bi došle u brzom nizu.

Bitnica Iron Dome osigurava područje od oko 150 kvadratnih kilometara (12x12 kilometara). Drugi sloj obrane čini David’s Sling ili u prijevodu 'Davidova praćka'. Proizvod je tvrtke Rafael i američke tvrtke Raytheon. U uporabi je od 2017. Sastoji se od istih sustava kao Iron Dome. Njegova primarna namjena je presretanje balističkih i navođenih raketa srednjeg i dugog dometa, kao što su iranski 'Fajr-5' i 'Fateh-110'. Domet mu je od 40 do 300 kilometara. Sustav koristi raketu Stunner/SkyCeptor. Lanser ima 12 raketa. Maksimalna visina djelovanja je 15 kilometara na dometu 75 kilometara. Stunner ima duljinu 4,6 metara, promjera je 350 mm, masu od 400 kilograma. Postiže brzinu od 7,5 Macha (oko 9.250 km/h). U svibnju prošle godine sustav prvi puta presreo neprijateljske projektile iz područja Gaze. Sustav najvećeg dometa je antibalistički sustav Arrow.

Inačica Arrow 2 je u uporabi od 2000., a najnovija inačica Arrow 3 od 2017. Proizvod je tvrtke IAI i američke tvrtke Boeing. Visina presretanja projektila je preko 100 kilometara, a domet 2.400 kilometara. Iran u svom arsenalu ima nekoliko sustava od balističkih, krstarećih kao i besposadnih letjelica dometa preko 1.000 km..

Navodno su u napadu korištene balističke rakete srednjeg dometa tipa Kheibar. Kheibar ili Khorramshahr-4 je balistička raketa srednjeg dometa do 2.000 km. Bojeva glava ima masu 1.500 kg, a prema nekim podacima i 1.800 kg. Ukupna masa rakete pri polijetanju iznosi 19.500 kg. Maksimalna brzina je između osam i 16 Macha.