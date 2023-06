VIDEO Što se zbiva u Moskvi?: Državni kanal pušta reklame, skidaju se plakati za Wagner

U Moskvi je vojni režim, grad je zatvoren, sva javna događanja zakazana za danas su otkazana i zabranjena. Trebale su se održati i maturalne večeri, ali su i one otkazane i odgođene za tjedan dana, doznajemo iz neovisnih medija kakvo je trenutno stanje u Rusiji nakon što se šef ruske plaćeničke skupine Wagner okrenuo protiv državne vojske.

Optužio je jučer, podsjetimo, rusku vojsku za uništenje njegovih vojnih kampova i boraca zbog čega je obećao osvetiti se ruskom vojnom vrhu. Stoga povlači svoje ljude iz Ukrajine u Rusiju. Oklopna vozila su još od sinoć u Rostovu, koji se nalazi stotinjak kilometara od ukrajinsko-ruske granice, kao i na ulicama Moskve, a službenih informacija građani nemaju. Izvor su im upravo neovisni mediji koji ih preko Telegrama i svih kanala izvještavaju u realnom vremenu o tome što se događa.

Foto: Reuters

- Trenutno se na prvom državnom kanalu ne prikazuje ništa, vrti se reklama. Pustili su jutros Putinovo obraćanje i onda ponovno vratili da se vrti reklama. Po Moskvi se skidaju baneri na kojima stoje pozivi za priključenje Wagnerovoj vojsci. Vidimo na Telegramu da su u Rostovu, gdje je najgora situacija, ljudi izašli na ulice i prosvjeduju protiv pobune. No, dosta ljudi ovo vidi i kao nadu da će rat uskoro završiti - doznajemo još.

Foto: STRINGER

A u svom je obraćanju predsjednik Vladimir Putin građane informirao kako su neki Rusi uvučeni u kriminal - ne spominjući ni jednom riječju pobunjeničke Wagnerove borce i šega Evgenija Prigožin.

Foto: Reuters

- Ovo je zločinačka avanturistička kampanja. Jednaka je oružanoj pobuni. Rusija će se braniti. Borimo se za život i sigurnost naših građana i naš teritorijalni integritet. To je pokušaj podmetanja nas iznutra. To je izdaja. Ova unutarnja pobuna smrtni je udarac za nas. Činim sve da odbijem ovaj napad - naglasio je Putin i upozorio na neizbježnu kaznu za one koji dijele rusko društvo. Stanje u Moskvi i još nekoliko regija nazvao je protuterorističkim režimom.