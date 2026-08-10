VIDEO Strašan potres pogodio Kolumbiju, stižu prve snimke

RAZORAN POTRES U KOLUMBIJI

Snažan potres pogodio je u ponedjeljak ujutro zapad Kolumbije, a podrhtavanje tla osjetilo se u velikom dijelu zemlje, uključujući glavni grad Bogotu, ali i u susjednoj Venezueli. Prema prvim podacima kolumbijskih službi, potres je bio magnitude 6,6, dok Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) navodi magnitudu 7,2.

Epicentar potresa bio je u departmanu Chocó na pacifičkom dijelu zemlje, u blizini grada San José del Palmar. Kolumbijska Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa (UNGRD) objavila je da je potres zabilježen u 7.34 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 79 kilometara.

🔴Así se vivió el fuerte temblor de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana de este 10 de agosto.



De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano el movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó.



Detalles:https://t.co/GkkZeAmrdn… pic.twitter.com/SoNv8ymtWm — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.

🔴Temblor en Colombia deja graves afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas.



Catedral y varios edificios afectados, escombros y heridos tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/j81c8gKBr6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

🔎 Regional instrumental seismicity in Colombia. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using https://t.co/h3WjTpT3YE catalog -1960 to 2020- and https://t.co/9LbdtDu6ma data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/If8bB6riI3 — EMSC (@LastQuake) August 10, 2026

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

Ubrzo nakon potresa počeli su pristizati i prvi izvještaji o šteti. Guvernerka Chocóa Nubia Carolina Córdoba-Curi izvijestila je da u glavnom gradu departmana Quibdóu ima ozlijeđenih te da su pojedine zgrade pretrpjele znatnu štetu. Lokalne vlasti počele su obilaziti pogođena područja i procjenjivati posljedice potresa.

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026

Najviše pozornosti usmjereno je na područje oko San José del Palmara, gdje je bio epicentar, te na Quibdó. Nadležne službe istodobno upozoravaju na mogućnost naknadnih podrhtavanja i pozivaju stanovnike oštećenih objekata na oprez.

Kolumbijske službe za izvanredne situacije stupile su u kontakt s lokalnim vlastima kako bi prikupile podatke o ozlijeđenima, stanju infrastrukture i mogućoj šteti u udaljenijim područjima departmana Chocó. Detaljnija procjena posljedica očekuje se nakon obilaska najpogođenijih područja.

Podaci o snazi potresa zasad se razlikuju među seizmološkim službama. Dok kolumbijske vlasti navode magnitudu 6,6, EMSC je za isti potres, zabilježen u 7.34 sati po lokalnom vremenu, objavio magnitudu 7,2. Takve se procjene nakon snažnih potresa mogu naknadno korigirati nakon obrade dodatnih seizmoloških podataka.