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VIDEO Strašan potres pogodio Kolumbiju, stižu prve snimke

Piše 24sata,
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VIDEO Strašan potres pogodio Kolumbiju, stižu prve snimke
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Foto: 24sata
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Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.

  • Snažan potres magnitude pogodio je zapad Kolumbije, s epicentrom u departmanu Chocó, u blizini San José del Palmara.
  • Podrhtavanje se snažno osjetilo u Bogoti i velikom dijelu zemlje, kao i prema granici s Venezuelom.
  • Nadležne službe provjeravaju razmjere štete i ima li stradalih, a kolumbijske vlasti navode magnitudu 7,4 Richtera
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7,4 RICHTERA

Nekoliko minuta nakon što je potvrđeno prvo službeno izvješće, kolumbijski seizmolozi su objavili da je potres koji je pogodio zemlju bio magnitude 7,4 i da se dogodio u 7:34 ujutro.

RAZORAN POTRES U KOLUMBIJI

Snažan potres pogodio je u ponedjeljak ujutro zapad Kolumbije, a podrhtavanje tla osjetilo se u velikom dijelu zemlje, uključujući glavni grad Bogotu, ali i u susjednoj Venezueli. Prema prvim podacima kolumbijskih službi, potres je bio magnitude 6,6, dok Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) navodi magnitudu 7,2.

Epicentar potresa bio je u departmanu Chocó na pacifičkom dijelu zemlje, u blizini grada San José del Palmar. Kolumbijska Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa (UNGRD) objavila je da je potres zabilježen u 7.34 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 79 kilometara.

Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.

Ubrzo nakon potresa počeli su pristizati i prvi izvještaji o šteti. Guvernerka Chocóa Nubia Carolina Córdoba-Curi izvijestila je da u glavnom gradu departmana Quibdóu ima ozlijeđenih te da su pojedine zgrade pretrpjele znatnu štetu. Lokalne vlasti počele su obilaziti pogođena područja i procjenjivati posljedice potresa.

Najviše pozornosti usmjereno je na područje oko San José del Palmara, gdje je bio epicentar, te na Quibdó. Nadležne službe istodobno upozoravaju na mogućnost naknadnih podrhtavanja i pozivaju stanovnike oštećenih objekata na oprez.

Kolumbijske službe za izvanredne situacije stupile su u kontakt s lokalnim vlastima kako bi prikupile podatke o ozlijeđenima, stanju infrastrukture i mogućoj šteti u udaljenijim područjima departmana Chocó. Detaljnija procjena posljedica očekuje se nakon obilaska najpogođenijih područja.

Podaci o snazi potresa zasad se razlikuju među seizmološkim službama. Dok kolumbijske vlasti navode magnitudu 6,6, EMSC je za isti potres, zabilježen u 7.34 sati po lokalnom vremenu, objavio magnitudu 7,2. Takve se procjene nakon snažnih potresa mogu naknadno korigirati nakon obrade dodatnih seizmoloških podataka.

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