Novinari Sky Newsa su u ponedjeljak u Ukrajini upali u zasjedu dok su se pokušavali vratiti u Kijev. Na zastrašujućoj snimci koju su objavili čuje se pucnjava. Ruski saboteri gađali su automobil u kojem su bili novinari.

Dva metra završila su u pancirnom prsluku snimatelja Richieja Mocklera, dok je dopisnik Stuart Ramsay ranjen.

"Mislili smo da je to bio kontrolni punkt ukrajinske vojske iz kojeg je krenula paljba i da je došlo do greške, pa smo počeli vrištati da smo novinari, ali su meci i dalje dolazili. Uspjeli smo nekako izaći iz auta, a zatim smo puzeći skliznuli u nasip pokraj autoceste. Mislim da nas je to i spasilo", ispričao je Mockler.

"Meci su prolazili kroz vjetrobransko staklo, sjedala i instrumentnu ploču. Tada to nismo znali, ali su nam kasnije Ukrajinci rekli da smo upali u zasjedu ruskih sabotera. Sve su odradili profesionalno, meci su stalno bili ispaljivani u auto - nisu promašili niti jednom... Znali smo da moramo izaći da preživimo, ali nadolazeća vatra je bila intenzivna", opisao je borbu za život Stuart Ramsay.