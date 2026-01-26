Obavijesti

News

Komentari 6
DEBELI MINUSI

VIDEO Strašne snimke iz New Yorka: Snježna oluja pogodila grad, jak vjetar raznosi snijeg

NEW YORK - Snažna zimska oluja zahvatila je istočni dio SAD-a, donijevši obilne oborine i ekstremno niske temperature koje su uzrokovale velike poremećaje. U New Yorku je u nedjelju, 25. siječnja, zabilježeno snažno kovitlanje snijega na gotovo praznim ulicama, dok se oluja nastavila širiti prema sjeveroistoku zemlje. Prodor izrazito hladnog arktičkog zraka koji je zahvatio velik dio zemlje istočno od Stjenjaka, uzrokovao je osjetan pad temperatura. Procjene govore da je čak 157 milijuna Amerikanaca upozoreno na opasno niske temperature, koje se kreću od vrijednosti debelo ispod nule.

Pokretanje videa...

Zimska oluja u SAD-u 11:39
Zimska oluja u SAD-u | Video: 24sata/reuters
SAŽETAK OSIJEK - DINAMO 0-3

VIDEO Dominantni Dinamo! Evo kako je sredio Osijek u gostima

OSIJEK - DINAMO 0-3: Nogometaši Dinama projurili su Opus Arenom iskoristivši posrtaj Hajduka na Poljudu, pa sada imaju četiri boda prednosti ispred najvećeg suparnika. Golove za "modre" zabili su Luka Stojković (30'), Miha Zajc (42') i Dion Drena Beljo (89'). Dinamo je ovom pobjedom pobjegao Hajduku na četiri boda prednosti.

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Osijek - Dinamo 02:08
Golovi na utakmici Osijek - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zapeo projekt bolnice u Blatu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u emisiji ‘240 sekundi 24sata’. Danas donosimo: Veliki projekt nove nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu ponovno je zapeo...Priča o dvije obitelji koje su se vratile u Hrvatsku. Kaos i panika u SAD-u nakon novog ubojstva na prosvjedu...

Pokretanje videa...

Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata 04:00
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
SAŽETAK HAJDUK - ISTRA

VIDEO Pogledajte kako je Istra šokirala Hajduk usred Poljuda!

HAJDUK - ISTRA 1961 1-2 Nadali su se Splićani pobjedom preuzeti vrh prvenstvene ljestvice, ali Puljani su imali drugačije planove. Prevljak je nakon sjajne kontre u 10. zabio za 0-1, a Fredriksen je povisio u 22. na 0-2. Gol utjehe za Hajduk zabila je također Istra - Robertsson u svoju mrežu u 83. minuti

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Hajduk - Istra 01:38
Golovi na utakmici Hajduk - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK RIJEKA - SLAVEN

VIDEO Pogledajte remek-djelo Dantasa za bod Rijeke protiv Slavena! U stilu Luke Modrića

RIJEKA - SLAVEN BELUPO 2-2 Već u drugoj minuti Nestorovski je golom nagovijestio težak dan za hrvatskog prvaka. Majstorović je dodatno otežao posao domaćinu crvenim kartonom u 45+1'., ali Riječani su s igračem manje izvukli bod. Majstorija Dantasa u 85. minuti vrijedna je divljenja

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Rijeka - Slaven Belupo 01:38
Golovi na utakmici Rijeka - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrabri Šimun samostalno hoda!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u emisiji ‘240 sekundi 24sata’. Danas donosimo: Hrabri Šimun nakon desetak operacija samostalno hoda! Desničari prosvjedovali ispred stana Anke Mrak-Taritaš. Pavliček odbacio prozivke oko lošeg vođenja grada. Nove nevolje za Mikulića...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrabri Šimun samostalno hoda! 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrabri Šimun samostalno hoda! | Video: 24sata/Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026