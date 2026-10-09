VIDEO Stravične snimke iz Čilea: Bujica u sekundi preplavila cestu, auti plutali kao igračke

kritizirao kartu New Yorka

VIDEO Donald Trump traži povratak Kolumbova kipa: 'Štitit ćemo ga kao nikad prije' Američki predsjednik Donald Trump zatražio je povratak spomenika Kristoforu Kolumbu na njegovu prijašnju lokaciju u Ohiju te poručio da će štititi spomenike slavnom moreplovcu. -Bit će zaštićen kao što nitko dosad nije bio zaštićen - poručio je Trump na događaju posvećenom talijansko-američkoj zajednici. Osvrnuo se i na kartu New Yorka na kojoj nije označena Mala Italija. Izostavljanje je nazvao sramotom, a gradonačelnik Zohran Mamdani najavio je da će četvrt biti dodana u budućoj verziji karte.

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