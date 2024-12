VIDEO Strojovođa je objavio snimku nesreće u kojoj je vlak zapeo u snijegu kod Gospića

Strojovođa vlaka koji je u nedjelju zapeo u snijegu kod Gospića objavio je snimku na TikToku u kojoj se vidi kako su grane oštetile lokomotivu. Uz video je napisao 'Vi samo sjednete i vozite vlak, šta se može desiti'. Nižu se reakcije na video, a jedan je korisnik primjetio kako se radi o 'tehnologiji iz Austro-Ugarske' i ironično dodao 'još malo i HŽ kupuje konje da vuku vagone'. Autor snimke našalio se u komentarima kako 'po novome strojovođe moraju zadužiti motorku'.

Podsjetimo, vlak s oko 150 putnika je u nedjelju oko 15 sati krenuo iz Zagreba prema Splitu, a onda je u Lici zapeo u snijegu. Grane su pod težinom snijega pale na lokomotivu i razbile stakla zbog čega je došlo do tehničkih problema. Na postaji Medak putnici su do 2:30 ujutro čekali autobuse koji su ih prevozili dalje do Dalmacije, a posljednji putnici su u Split stigli tek oko 8:30 ujutro.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:42 Putnici iz HŽ-ovog vlaka tek oko 3 ujutro krenuli za Split: 'Djeca su plakala, stigao i HGSS' | Video: 24sata/Video