VIDEO Sudar na zagrebačkoj obilaznici, kolona duga 3 km!

Na zagrebačkoj obilaznici, između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, došlo je do prometne nesreće u petak navečer. Kako javlja HAK oko 21.30 sati, zbog nesreće je trenutno kolona duga oko tri kilometra. Kako nam je ispričao čitatelj koji je prolazio obilaznicom, navodno je došlo do lančanog sudara te gužve zbog uklanjanja vozila.

- Ako je itko planirao voziti tim putem, bolje da bude upoznat sa situacijom - govori nam čitatelj.

Pokretanje videa... 01:44 Sudar na A3 | Video: Čitatelj 24sata

Iz PU zagrebačke obavijestili su nas o dvije prometne nesreće na tom dijelu autoceste A3. Naime, oko 18.30 sati dobili su dojavu o sudaru teretnog vozila i osobnog automobila u smjeru zapada, a u 20 sati i 25 minuta i dojavu o sudaru dva osobna automobila u smjeru istoka. Informacija o ozlijeđenim osobama nema, a u obje prometne nastala je materijalna šteta.