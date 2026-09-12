VIDEO Svi se miču, a pogledajte što on radi na A1: 'Mislio da je VIP traka rezervirana za njega'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Napad u školi potresao zemlju Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Napadnuto dijete je stabilno nakon što ga je napao dječak u školi u Zagrebu. Dvoje mrtvih u stravičnoj nesreći kraj Velike Gorice. Imamo nade,borit ćemo se njega, za 24sata kaže brat Jean Michel Nicoliera. U Splitu u sat vremena palo 77 litara kiše. Otpad iz Gospića spalit će se u cementari Holcima u Koromačnom, direktor Mihajlo Mitrović kaže da građani ne moraju brinuti.

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