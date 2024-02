VIDEO Talijanski farmeri okupili se u središtu Rima: 'Troškovi su pretjerani, tražimo odgovore!'

Manji konvoj traktora u petak je prošao pored rimskog Koloseja, prije no što je talijanska premijerka Giorgia Meloni delegaciji poljoprivrednika najavila da će vlada djelomično vratiti poreznu olakšicu.

Poljoprivrednici su izašli na ulice niza europskih zemalja, uključujući Njemačku, Francusku, Španjolsku i Poljsku, kako bi prosvjedovali protiv niskih otkupnih cijena njihovih proizvoda, visokih troškova proizvodnje, jeftinog uvoza i europskih regulacija vezanih za borbu protiv klimatskih promjena.

Četiri traktora ukrašena talijanskim zastavama i sloganima protiv zelene tranzicije u pratnji policije prošla su rimskim ulicama, pored Koloseja i Circusa maximusa.

- Operacionalni i proizvodni troškovi su pretjerani i mi tražimo odgovore. Ne želimo stvarati probleme, samo želimo odgovore što je prije moguće - rekao je Luigi Allegrini, jedan od prosvjednika.

Foto: REMO CASILLI

Poljoprivrednici su prvotno planirali velik skup u središtu prijestolnice, no na kraju su se odlučili za manji prosvjed vjerujući kako bi ulične blokade ili druge agresivne taktike ugrozile podršku koju imaju u javnosti, piše Reuters.

- Nismo ovdje kako bismo prosvjedovali, već da bi predlagali - rekao je drugi poljoprivrednik, Roberto Rosati.

Meloni je u sjedištu vlade predsjedala sastankom s udruženjima poljoprivrednika te je najavila vratiti poreznu olakšicu koja je uklonjena iz proračuna za ovu godinu, no samo za one koji zarađuju do 10 tisuća eura.

- Iznimka mora biti za najmanje, to je konkretna mjera podrške za one koji proizvode, a ne privilegij - kazala je Meloni na zatvorenom sastanku, pokazuje priopćenje njezinog ureda.

Foto: REMO CASILLI

Poljoprivreda je osjetljiv sektor za desnu talijansku vladu. Coldiretti, glavni poljoprivredni lobi, blizak je vladi, no trenutne prosvjede vode manje skupine.

- Vlada je obranila poljoprivrednike te je od početka sporila krive odluke koje je nametnula Europska komisija - rekla je Meloni.