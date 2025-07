VIDEO Tisuće ljudi zakrčile ulice nakon Thompsonovog koncerta, policija ukupno privela 123 ljudi

NEVIĐENA GUŽVA

Idemo na after, kaže nam jedan od nekoliko tisuća ljudi koji su se nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu uputili u nastavak slavlja, noseći hrvatske zastave i pjevajući iz sveg glasa.

Nekoliko minuta iza ponoći završio je koncert koji je okupio gotovo pola milijuna ljudi. Koncert je potrajao više od tri sata, a vatromet, impresivan svjetlosni show s dronovima, zajednička molitva i gromoglasno pjevanje najvećih hitova zasjenili su i sam trenutak kada je Thompson s pozornice uzviknuo 'Za dom', na što je publika uglas odgovorila 'spremni!'.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kako bi se razilazak posjetitelja odvijao što sigurnije i učinkovitije, aktivirana je III. faza privremene prometne regulacije, koja uključuje ograničenje prometa na sljedećim prometnicama: Avenija Dubrovnik - u cijeloj duljini, od rotora Remetinec do rotora Zapruđe, Jadranska avenija - od petlje Lučko do rotora Remetinec, Jadranski most, Most mladosti.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Neviđena gužva s tisućama ljudi nastala je nakon koncerta, a Most slobode u potpunosti je zakrčen, kao i okolne ulice. Neki su već i i prije posljednje pjesme počeli napuštati Hipodrom, misleći da će tako izbjeći gužvu. Tisuće ljudi u velikim grupama razilaze se pješice. Atmosfera slavlja ne jenjava ni satima nakon završetka spektakla.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

MUP je izvijestio da će policijske snage na terenu uključiti rotacijska svjetla kako bi dodatno osigurale siguran i nesmetan razlazak velikog broja posjetitelja.

Organizatori koncerta izdali su upute za siguran razilazak posjetitelja. Pozivaju sve koji su u mogućnosti da još neko vrijeme ostanu na zabavnom programu kako bi se izbjegle najveće gužve. Građane mole da se razilaze polako i smireno te da pritom paze jedni na druge, osobito na djecu.

- Za nas koncert nije gotov sa zadnjom pjesmom, nego želimo da svi sretno stignu svojim domovima - navode.